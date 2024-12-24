Где покататься на тюбингах в Новосибирске: топ-6 мест с горками

Posted 24 декабря, 10:59
Published 24 декабря, 10:59
Modified 24 декабря, 11:01
Updated 24 декабря, 11:01
Режим работы: Понедельник–пятница — с 10:00 до 18:00; суббота–воскресенье — с 09:00 до 19:00
Стоимость: Бесплатно (со своим инвентарём)
Этот парк возле нового ледового дворца радует горожан различными зимними развлечениями. Здесь есть две горки — для детей и для взрослых. Вы можете воспользоваться своими тюбингами или ледянками. Кроме того, парк предлагает лыжные трассы, каток и места для прогулок на природе.
Режим работы: Ежедневно с 10:00 до 23:00
Цены: Большая ватрушка — 250 рублей/час; маленькая — 100 рублей/час; шлем — 50 рублей/час
Этот парк идеально подойдёт для семейного отдыха. Здесь обустроена тюбинговая трасса рядом с большим катком. Уютная атмосфера создаётся благодаря музыке, кафе и пунктам проката инвентаря. Горка оснащена всем необходимым для комфортного катания, включая тюбинги разного размера.
Режим работы: Круглосуточно
Стоимость: Бесплатно (со своим инвентарём)
Этот парк привлекает гостей своей природной красотой и тишиной. Горка здесь небольшая, но безопасная для детей. Родители могут оставить малышей кататься, а сами отправиться на лыжную трассу или просто насладиться прогулкой в заснеженном лесу.
Режим работы: Среда–пятница — с 10:00 до 18:00; суббота–воскресенье — с 09:00 до 19:00
Цены: Тюбинг с подъёмником — 350 рублей/час; подъёмник — 100 рублей/час
В 25 километрах от Новосибирска, в Кольцово, расположен комплекс с двумя большими горками для тюбинга. Здесь также можно попробовать катание на горных лыжах, заняться скандинавской ходьбой или покататься на катке. Это место пользуется популярностью среди жителей Советского и Первомайского районов.
Режим работы: Ежедневно с 09:00 до 20:00
Цены:
Ключи — это не просто горка для тюбинга, а настоящий зимний курорт. Здесь шесть горнолыжных трасс, снежные трассы для снегоходов, а также уютные гостевые домики и бани для отдыха после активного дня. Отличный выбор для тех, кто ищет полноценный зимний уикенд.
Режим работы: Ежедневно с 09:00 до 21:00
Цены: Тюбинг с подъёмником — 250 рублей/час; со своим инвентарём — 100 рублей/час
В самом сердце Заельцовского парка расположился «Локомотив». Здесь обустроены две горки для тюбинга, а также лыжные трассы для взрослых. Гостям предлагают горячие напитки в уютных кафе, что особенно приятно в морозный день.
Независимо от того, ищете ли вы спокойное катание на ватрушке или активное развлечение на горнолыжной трассе, каждый найдёт что-то по душе. Не забывайте одеваться тепло и соблюдать технику безопасности!