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Posted 24 декабря, 10:59

Published 24 декабря, 10:59

Modified 24 декабря, 11:01

Updated 24 декабря, 11:01

Катание на тюбинге

Где покататься на тюбингах в Новосибирске: топ-6 мест с горками

24 декабря 2024, 10:59
Фото: 1MI. Катание на тюбинге
Зима — лучшее время, чтобы насладиться катанием с горок на тюбингах. Это весёлое занятие подходит и детям, и взрослым. Если вы хотите весело провести время на свежем воздухе, в Новосибирске есть несколько отличных площадок для тюбинга. Мы собрали шесть самых популярных мест.

Парк «Арена»

Режим работы: Понедельник–пятница — с 10:00 до 18:00; суббота–воскресенье — с 09:00 до 19:00

Стоимость: Бесплатно (со своим инвентарём)

Этот парк возле нового ледового дворца радует горожан различными зимними развлечениями. Здесь есть две горки — для детей и для взрослых. Вы можете воспользоваться своими тюбингами или ледянками. Кроме того, парк предлагает лыжные трассы, каток и места для прогулок на природе.

Парк «Арена»Парк «Арена»
Парк «Арена». Фото: atas.info

Заельцовский парк: зона «Горячий лёд»

Режим работы: Ежедневно с 10:00 до 23:00

Цены: Большая ватрушка — 250 рублей/час; маленькая — 100 рублей/час; шлем — 50 рублей/час

Этот парк идеально подойдёт для семейного отдыха. Здесь обустроена тюбинговая трасса рядом с большим катком. Уютная атмосфера создаётся благодаря музыке, кафе и пунктам проката инвентаря. Горка оснащена всем необходимым для комфортного катания, включая тюбинги разного размера.

Заельцовский парк: зона «Горячий лёд»Заельцовский парк: зона «Горячий лёд»
Заельцовский парк: зона «Горячий лёд». Фото: atas.info

Парк «Бугринская роща»

Режим работы: Круглосуточно

Стоимость: Бесплатно (со своим инвентарём)

Этот парк привлекает гостей своей природной красотой и тишиной. Горка здесь небольшая, но безопасная для детей. Родители могут оставить малышей кататься, а сами отправиться на лыжную трассу или просто насладиться прогулкой в заснеженном лесу.

Парк «Бугринская роща»Парк «Бугринская роща»
Парк «Бугринская роща». Фото: atas.info

Загородный парк в Кольцово

Режим работы: Среда–пятница — с 10:00 до 18:00; суббота–воскресенье — с 09:00 до 19:00

Цены: Тюбинг с подъёмником — 350 рублей/час; подъёмник — 100 рублей/час

В 25 километрах от Новосибирска, в Кольцово, расположен комплекс с двумя большими горками для тюбинга. Здесь также можно попробовать катание на горных лыжах, заняться скандинавской ходьбой или покататься на катке. Это место пользуется популярностью среди жителей Советского и Первомайского районов.

Загородный парк в КольцовоЗагородный парк в Кольцово
Загородный парк в Кольцово. Фото: atas.info

Горнолыжный курорт «Ключи»

Режим работы: Ежедневно с 09:00 до 20:00

Цены:

  • Будни: большая ватрушка — 200 рублей/час; маленькая — 100 рублей/час
  • Выходные: большая ватрушка — 300 рублей/час; маленькая — 200 рублей/час
  • Со своим инвентарём — 50 рублей/час

Ключи — это не просто горка для тюбинга, а настоящий зимний курорт. Здесь шесть горнолыжных трасс, снежные трассы для снегоходов, а также уютные гостевые домики и бани для отдыха после активного дня. Отличный выбор для тех, кто ищет полноценный зимний уикенд.

Горнолыжный курорт «Ключи»Горнолыжный курорт «Ключи»
Горнолыжный курорт «Ключи». Фото: atas.info

Спортивно-оздоровительный комплекс «Локомотив»

Режим работы: Ежедневно с 09:00 до 21:00

Цены: Тюбинг с подъёмником — 250 рублей/час; со своим инвентарём — 100 рублей/час

В самом сердце Заельцовского парка расположился «Локомотив». Здесь обустроены две горки для тюбинга, а также лыжные трассы для взрослых. Гостям предлагают горячие напитки в уютных кафе, что особенно приятно в морозный день.

Спортивно-оздоровительный комплекс «Локомотив»Спортивно-оздоровительный комплекс «Локомотив»
Спортивно-оздоровительный комплекс «Локомотив». Фото: atas.info

Независимо от того, ищете ли вы спокойное катание на ватрушке или активное развлечение на горнолыжной трассе, каждый найдёт что-то по душе. Не забывайте одеваться тепло и соблюдать технику безопасности!

Где покататься на коньках и лыжах — карта зимних развлечений в Новосибирске
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Зима#Тюбинг#Активный отдых#Катание
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