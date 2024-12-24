Где покататься на тюбингах в Новосибирске: топ-6 мест с горками

Зима — лучшее время, чтобы насладиться катанием с горок на тюбингах. Это весёлое занятие подходит и детям, и взрослым. Если вы хотите весело провести время на свежем воздухе, в Новосибирске есть несколько отличных площадок для тюбинга. Мы собрали шесть самых популярных мест.

Парк «Арена» Режим работы: Понедельник–пятница — с 10:00 до 18:00; суббота–воскресенье — с 09:00 до 19:00 Стоимость: Бесплатно (со своим инвентарём) Этот парк возле нового ледового дворца радует горожан различными зимними развлечениями. Здесь есть две горки — для детей и для взрослых. Вы можете воспользоваться своими тюбингами или ледянками. Кроме того, парк предлагает лыжные трассы, каток и места для прогулок на природе. Парк «Арена» . Фото: atas.info Заельцовский парк: зона «Горячий лёд» Режим работы: Ежедневно с 10:00 до 23:00 Цены: Большая ватрушка — 250 рублей/час; маленькая — 100 рублей/час; шлем — 50 рублей/час Этот парк идеально подойдёт для семейного отдыха. Здесь обустроена тюбинговая трасса рядом с большим катком. Уютная атмосфера создаётся благодаря музыке, кафе и пунктам проката инвентаря. Горка оснащена всем необходимым для комфортного катания, включая тюбинги разного размера. Заельцовский парк: зона «Горячий лёд» . Фото: atas.info Парк «Бугринская роща» Режим работы: Круглосуточно Стоимость: Бесплатно (со своим инвентарём) Этот парк привлекает гостей своей природной красотой и тишиной. Горка здесь небольшая, но безопасная для детей. Родители могут оставить малышей кататься, а сами отправиться на лыжную трассу или просто насладиться прогулкой в заснеженном лесу. Парк «Бугринская роща» . Фото: atas.info Загородный парк в Кольцово Режим работы: Среда–пятница — с 10:00 до 18:00; суббота–воскресенье — с 09:00 до 19:00 Цены: Тюбинг с подъёмником — 350 рублей/час; подъёмник — 100 рублей/час В 25 километрах от Новосибирска, в Кольцово, расположен комплекс с двумя большими горками для тюбинга. Здесь также можно попробовать катание на горных лыжах, заняться скандинавской ходьбой или покататься на катке. Это место пользуется популярностью среди жителей Советского и Первомайского районов. Загородный парк в Кольцово . Фото: atas.info Горнолыжный курорт «Ключи» Режим работы: Ежедневно с 09:00 до 20:00 Цены: Будни: большая ватрушка — 200 рублей/час; маленькая — 100 рублей/час

Выходные: большая ватрушка — 300 рублей/час; маленькая — 200 рублей/час

Со своим инвентарём — 50 рублей/час Ключи — это не просто горка для тюбинга, а настоящий зимний курорт. Здесь шесть горнолыжных трасс, снежные трассы для снегоходов, а также уютные гостевые домики и бани для отдыха после активного дня. Отличный выбор для тех, кто ищет полноценный зимний уикенд. Горнолыжный курорт «Ключи» . Фото: atas.info Спортивно-оздоровительный комплекс «Локомотив» Режим работы: Ежедневно с 09:00 до 21:00 Цены: Тюбинг с подъёмником — 250 рублей/час; со своим инвентарём — 100 рублей/час В самом сердце Заельцовского парка расположился «Локомотив». Здесь обустроены две горки для тюбинга, а также лыжные трассы для взрослых. Гостям предлагают горячие напитки в уютных кафе, что особенно приятно в морозный день. Спортивно-оздоровительный комплекс «Локомотив» . Фото: atas.info Независимо от того, ищете ли вы спокойное катание на ватрушке или активное развлечение на горнолыжной трассе, каждый найдёт что-то по душе. Не забывайте одеваться тепло и соблюдать технику безопасности! Где покататься на коньках и лыжах — карта зимних развлечений в Новосибирске Узнать подробнее Читайте также: Зимняя рыбалка в Новосибирске: 8 лучших мест для ловли на льду К Новому году в Новосибирске установят 40 елок — карта площадок Где покататься на горке в Новосибирске — карта бесплатных развлечений