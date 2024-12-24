Католическое рождество в 2024 году: когда и как отмечают

Posted 24 декабря, 14:11
Published 24 декабря, 14:11
Modified 24 декабря, 14:11
Updated 24 декабря, 14:11
Католическое Рождество празднуется 25 декабря, что делает его одной из ключевых дат христианского календаря. В 2025 году этот день выпадет на четверг.
Дата была выбрана в IV веке, чтобы совпасть с языческими праздниками зимнего солнцестояния и подчеркнуть рождение света во мраке. Католики, протестанты и некоторые православные церкви, которые следуют григорианскому календарю, отмечают Рождество именно в этот день.
Разница в датах связана с использованием разных календарей:
Таким образом, православное Рождество приходится на 7 января григорианского календаря.
Католическое и православное Рождество отличаются датой, ритуалами и традициями. Основное различие — в календаре: католики и протестанты отмечают Рождество 25 декабря по григорианскому календарю, а православные — 7 января по юлианскому.
В католической традиции важна полуночная месса, символизирующая радость о рождении Христа, а в православной — Божественная литургия утром, с акцентом на духовное очищение. Атмосфера католического Рождества более светская, с подарками и семейными традициями, в то время как православное Рождество сосредоточено на духовной составляющей.
Кроме того, католический пост менее строгий и заканчивается перед Рождеством, а православный пост длится сорок дней и требует более строгой подготовки.
Адвент и подготовка
Полуночная месса
Торжественное богослужение символизирует рождение Христа.
Обмен подарками
Эта традиция восходит к библейской истории о волхвах, принесших дары младенцу Иисусу.
Рождественский ужин
Меню варьируется от страны к стране: индейка, карп, рождественское полено или панеттоне.
Вертеп
Фигурки Святого семейства становятся центром рождественского декора в католических странах.
Италия: Семьи собираются на ужин, а дети ждут подарков от Баббо Натале (итальянского Санты). Главным блюдом часто становится рыба или паста.
Германия: Праздник начинается с рождественских ярмарок и украшения елки. Традиционное блюдо — запеченный гусь.
США: Торжества сопровождаются красочными шоу, уличными парадами и семейным ужином.
Польша: Ужин на Сочельник состоит из 12 постных блюд, символизирующих апостолов.
Мексика: Жители проводят шествия «Посадас», воспроизводящие поиски убежища Марией и Иосифом.