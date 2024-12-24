Католическое рождество в 2024 году: когда и как отмечают

В католической традиции важна полуночная месса, символизирующая радость о рождении Христа, а в православной — Божественная литургия утром, с акцентом на духовное очищение. Атмосфера католического Рождества более светская, с подарками и семейными традициями, в то время как православное Рождество сосредоточено на духовной составляющей.