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Posted 24 декабря, 10:18

Published 24 декабря, 10:18

Modified 24 декабря, 10:20

Updated 24 декабря, 10:20

Город будут убирать в усиленном режиме

Мэр Новосибирска распорядился в праздничные дни уделить особое внимание уборке

24 декабря 2024, 10:18
Фото: 1MI. Город будут убирать в усиленном режиме
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Новый год в Новосибирске 2025
Максим Кудрявцев поручился обеспечить бесперебойную работу коммунальных служб в новогодние праздники. О готовности к усиленной работе сообщили в пресс-службе мэрии.

Глава регионального дептранспорта сообщил, что техника подготовлена на 86%, к концу недели готовность будет доведена до 90%. Отмечается, что службы департамента будут работать круглосуточно. На расчистку улиц выделят свыше 450 снегоуборочных машин, на случай аварийных ситуаций подготовят тяжелую технику.

В депэнергетики сообщили о мерах, принятых для обеспечения бесперебойной работы ЖКХ. Была проверена готовность систем оповещения на случай ЧС, готовность служб экстренного реагирования, как отчитались в департаменте по ЧС.

МУП «САХ» также пообещал усилить работу на период новогодних праздников. Планируется выводить на линию до 300 мусоровозов в самые загруженные дни.

Максим Кудрявцев подчеркнул значимость сохранения порядка и обеспечения комфорта граждан в период новогодних праздников.

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