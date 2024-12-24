Мэр Новосибирска распорядился в праздничные дни уделить особое внимание уборке

Глава регионального дептранспорта сообщил, что техника подготовлена на 86%, к концу недели готовность будет доведена до 90%. Отмечается, что службы департамента будут работать круглосуточно. На расчистку улиц выделят свыше 450 снегоуборочных машин, на случай аварийных ситуаций подготовят тяжелую технику.