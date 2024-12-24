Мэр Новосибирска распорядился в праздничные дни уделить особое внимание уборке

Posted 24 декабря, 10:18
Published 24 декабря, 10:18
Modified 24 декабря, 10:20
Updated 24 декабря, 10:20
Глава регионального дептранспорта сообщил, что техника подготовлена на 86%, к концу недели готовность будет доведена до 90%. Отмечается, что службы департамента будут работать круглосуточно. На расчистку улиц выделят свыше 450 снегоуборочных машин, на случай аварийных ситуаций подготовят тяжелую технику.
В депэнергетики сообщили о мерах, принятых для обеспечения бесперебойной работы ЖКХ. Была проверена готовность систем оповещения на случай ЧС, готовность служб экстренного реагирования, как отчитались в департаменте по ЧС.
МУП «САХ» также пообещал усилить работу на период новогодних праздников. Планируется выводить на линию до 300 мусоровозов в самые загруженные дни.
Максим Кудрявцев подчеркнул значимость сохранения порядка и обеспечения комфорта граждан в период новогодних праздников.