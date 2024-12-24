Названа стоимость самого дорого жилья в Новосибирске

Posted 24 декабря, 07:04
Published 24 декабря, 07:04
Modified 24 декабря, 07:06
Updated 24 декабря, 07:06
Самая дорогая недвижимость стоила 160 млн рублей. Продавалась она в Заельцовском районе. Второй по стоимости была квартира в 244 квадрата, которую продали за 70 млн рублей.
Как отметила начальница управления Росреестра Светлана Рягузова на пресс-конференции, были сделки и по самой большой площади жилья. Она достигала 408 квадратов. За сколько продали данный дом, неизвестно.
Ранее мы назвали топ самых маленьких квартир, которые выставлены на продаже в Новосибирске. У самой маленькой площадь всего 10 квадратов. Также стали известны лучшие районы для проживания.