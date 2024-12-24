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Posted 24 декабря, 07:04

Published 24 декабря, 07:04

Modified 24 декабря, 07:06

Updated 24 декабря, 07:06

Какая квартира самая дорогая

Названа стоимость самого дорого жилья в Новосибирске

24 декабря 2024, 07:04
Фото: 1MI. Какая квартира самая дорогая
В Новосибирске назвали стоимость самого дорого жилья, которое продали в 2024 году, о чем сообщили в Росреестре.

Самая дорогая недвижимость стоила 160 млн рублей. Продавалась она в Заельцовском районе. Второй по стоимости была квартира в 244 квадрата, которую продали за 70 млн рублей.

Как отметила начальница управления Росреестра Светлана Рягузова на пресс-конференции, были сделки и по самой большой площади жилья. Она достигала 408 квадратов. За сколько продали данный дом, неизвестно.

Ранее мы назвали топ самых маленьких квартир, которые выставлены на продаже в Новосибирске. У самой маленькой площадь всего 10 квадратов. Также стали известны лучшие районы для проживания.

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