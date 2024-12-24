Новый метод диагностики рака груди открывает новые возможности лечения

В исследовании участвовали также ученые из Абердинского университета и Рейнско-Ваальского университета прикладных наук. В пилотном тестировании приняли участие 24 человека, из которых у 12 был диагностирован рак молочной железы. Новый анализ крови показал точность 98% в обнаружении заболевания, а также смог различить четыре подтипа рака с точностью более 90%.