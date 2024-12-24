О сильнейшей магнитной буре предупредили метеозависимых

Posted 24 декабря, 12:03
Published 24 декабря, 12:03
Modified 24 декабря, 12:05
Updated 24 декабря, 12:05
Завтра вечером метеозависимые могут почувствовать особую раздражительность, сонливость и головную боль. Это может быть связано с мощной вспышкой на Солнце, которая спровоцирует настоящий геошторм на Земле.
Людям, которые испытывают болезненные ощущения в период солнечной активности, рекомендуется следить за состоянием здоровья, высыпаться, сбалансированно питаться и регулировать уровень стресса.
Вместе с тем, есть и хорошие новости: синоптики сообщают, что вместе с началом магнитной бури в России можно будет увидеть полярное сияние.