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Posted 24 декабря, 12:03

Published 24 декабря, 12:03

Modified 24 декабря, 12:05

Updated 24 декабря, 12:05

Мощную вспышку зафиксировали на Солнце

О сильнейшей магнитной буре предупредили метеозависимых

24 декабря 2024, 12:03
Фото: Изображение Midjourney. Мощную вспышку зафиксировали на Солнце

Сильнейшая магнитная буря накроет Новосибирск

Синоптики сообщили о приходе сильной магнитной бури.

Завтра вечером метеозависимые могут почувствовать особую раздражительность, сонливость и головную боль. Это может быть связано с мощной вспышкой на Солнце, которая спровоцирует настоящий геошторм на Земле.

Людям, которые испытывают болезненные ощущения в период солнечной активности, рекомендуется следить за состоянием здоровья, высыпаться, сбалансированно питаться и регулировать уровень стресса.

Вместе с тем, есть и хорошие новости: синоптики сообщают, что вместе с началом магнитной бури в России можно будет увидеть полярное сияние.

Новосибирцам с метеозависимостью рассказали, как чувствовать себя лучше
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#София Самарина#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Россия#Здоровье#Сибирь#Магнитные бури
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