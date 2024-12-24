Огромные овцебыки поселились в Новосибирском зоопарке

Благодаря губернатору Ямало-Ненецком автономного округа животных увезли в Новосибирский зоопарк. Также они достались и Московскому зоопарку. Путь до Сибири был сложен. Животных перевозили в больших коробках, да и сами овцебыки славятся своими размерами. Путь составил трое суток. Дорогу звери перенесли хорошо. Сейчас они осваиваются в своем вольере. Вскоре их познакомят с самцом.