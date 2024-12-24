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Posted 24 декабря, 05:34

Published 24 декабря, 05:34

Modified 24 декабря, 05:36

Updated 24 декабря, 05:36

Животные в новом доме

Огромные овцебыки поселились в Новосибирском зоопарке

24 декабря 2024, 05:34
Фото: Новосибирский зоопарк. Животные в новом доме
Больших овцебыков привезли из другого региона в Новосибирский зоопарк, о чем рассказали представители зверинца.

Историю появления овцебыков рассказал Новосибирский зоопарк. За животными пришлось поехать в другой регион — ЯНАО. Дорога до парка составляла пять часов — добираться туда можно только на вездеходе.

Овцебыков не так просто поймать. Они вставали в «каре», защищая детенышей. Также мешала и плохая погода — сильный ветер. Ловили их с помощью стрельбы со снотворным. Удалось поймать двух самок.

Благодаря губернатору Ямало-Ненецком автономного округа животных увезли в Новосибирский зоопарк. Также они достались и Московскому зоопарку. Путь до Сибири был сложен. Животных перевозили в больших коробках, да и сами овцебыки славятся своими размерами. Путь составил трое суток. Дорогу звери перенесли хорошо. Сейчас они осваиваются в своем вольере. Вскоре их познакомят с самцом.

Видео: страница губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

Ранее огромную белую сову заметили в Новосибирской области.

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