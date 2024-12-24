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Posted 24 декабря, 11:26

Published 24 декабря, 11:26

Modified 24 декабря, 11:28

Updated 24 декабря, 11:28

Пешехода сбили

Пешехода сбили на Мочищенском шоссе в Новосибирске

24 декабря 2024, 11:26
Фото: 1MI. Пешехода сбили
Кроссовер сбил девушку, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. Видео происшествия попало на видеорегистратор.

Дорожно-транспортный инцидент произошел сегодня утром на Мочищенском шоссе. Водитель кроссовера Nissan X-Trail наехал на девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

Инцидент попал на камеру видеорегистратора очевидца. Видео было опубликовано в телеграмм-канале «АСТ-54 Black».

О состоянии пострадавшей на данный момент не сообщается.

Предположительно, причиной ДТП могли послужить лед на дороге и слепящая солнечная погода. Будьте бдительны и осторожны, не переходите дорогу, не убедившись, что водитель заметил вас!

Вчера в ДТП в Новосибирске разбились четыре автомобиля — в дорожно-транспортном инциденте есть пострадавшие.

Видео: Видео: тгк «АСТ-54 Black». Запись с видеорегистратора
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