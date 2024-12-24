Пешехода сбили на Мочищенском шоссе в Новосибирске

Posted 24 декабря, 11:26
Published 24 декабря, 11:26
Modified 24 декабря, 11:28
Updated 24 декабря, 11:28
Дорожно-транспортный инцидент произошел сегодня утром на Мочищенском шоссе. Водитель кроссовера Nissan X-Trail наехал на девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу.
Инцидент попал на камеру видеорегистратора очевидца. Видео было опубликовано в телеграмм-канале «АСТ-54 Black».
О состоянии пострадавшей на данный момент не сообщается.
Предположительно, причиной ДТП могли послужить лед на дороге и слепящая солнечная погода. Будьте бдительны и осторожны, не переходите дорогу, не убедившись, что водитель заметил вас!
Вчера в ДТП в Новосибирске разбились четыре автомобиля — в дорожно-транспортном инциденте есть пострадавшие.