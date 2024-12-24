По стражу заключат главу управления экономики и финансов Минпромторга Новосибирска

Напомним, ранее под стражу был заключен один из чиновников Минпромторга. Ранее там прошли обыски: подозреваемые Воробьев и Зырянова обвиняются в превышении полномочий и хищении 150 бюджетных миллионов. По версии следствия, они способствовали передачи информации о госзакупках некоторому юрлицу.