По стражу заключат главу управления экономики и финансов Минпромторга Новосибирска

Posted 24 декабря, 13:44
Published 24 декабря, 13:44
Modified 24 декабря, 13:46
Updated 24 декабря, 13:46
Поместить под стражу начальника управления экономики и финансов Минпромторга Наталью Зырянову постановил Центральный районный суд по обвинению в превышении полномочий.
Напомним, ранее под стражу был заключен один из чиновников Минпромторга. Ранее там прошли обыски: подозреваемые Воробьев и Зырянова обвиняются в превышении полномочий и хищении 150 бюджетных миллионов. По версии следствия, они способствовали передачи информации о госзакупках некоторому юрлицу.