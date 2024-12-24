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Posted 24 декабря, 13:44

Published 24 декабря, 13:44

Modified 24 декабря, 13:46

Updated 24 декабря, 13:46

По стражу заключат главу управления экономики и финансов Минпромторга Новосибирска

По стражу заключат главу управления экономики и финансов Минпромторга Новосибирска

24 декабря 2024, 13:44
Фото: 1MI.
В Минпромторге прошли обыски, по итогам которых двое чиновников оказались в СИЗО по решению суда.

Поместить под стражу начальника управления экономики и финансов Минпромторга Наталью Зырянову постановил Центральный районный суд по обвинению в превышении полномочий.

Напомним, ранее под стражу был заключен один из чиновников Минпромторга. Ранее там прошли обыски: подозреваемые Воробьев и Зырянова обвиняются в превышении полномочий и хищении 150 бюджетных миллионов. По версии следствия, они способствовали передачи информации о госзакупках некоторому юрлицу.

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