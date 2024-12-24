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Posted 24 декабря, 03:48

Published 24 декабря, 03:48

Modified 24 декабря, 03:50

Updated 24 декабря, 03:50

Точная сумма станет известна в конце

Полмиллиона рублей потратили в Новосибирске на новогоднее освещение

24 декабря 2024, 03:48
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Точная сумма станет известна в конце
Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
В Новосибирске новогоднее освещение обошлось городу в полмиллиона рублей, о чем сообщили в мэрии.

Новосибирск украсили к Новому году. Гирлянды, иллюминации и другие декоративные элементы затрачивают электроэнергию, ведь горят они все время.

Как уточнил департамент культуры мэрии, за электричество таких инсталляций администрация заплатила 575 тысяч рублей, пишет НДН.инфо. Однако о точных расходах на свет говорить рано.

Расходы подсчитают после демонтажа всех гирлянд. Запланировано это в феврале. Также на раскрытие точной суммы влияет то, что в центре иллюминации подключены к разным источникам света.

Также стала известна дата открытия Ледового городка. Зимние забавы станут доступными с 30 декабря.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Деньги#Гирлянды#Иллюминация#Украшения#Электроэнергия#Новый год в Новосибирске 2025
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