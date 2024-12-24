Полмиллиона рублей потратили в Новосибирске на новогоднее освещение

Posted 24 декабря, 03:48
Published 24 декабря, 03:48
Modified 24 декабря, 03:50
Updated 24 декабря, 03:50
Новосибирск украсили к Новому году. Гирлянды, иллюминации и другие декоративные элементы затрачивают электроэнергию, ведь горят они все время.
Как уточнил департамент культуры мэрии, за электричество таких инсталляций администрация заплатила 575 тысяч рублей, пишет НДН.инфо. Однако о точных расходах на свет говорить рано.
Расходы подсчитают после демонтажа всех гирлянд. Запланировано это в феврале. Также на раскрытие точной суммы влияет то, что в центре иллюминации подключены к разным источникам света.
Также стала известна дата открытия Ледового городка. Зимние забавы станут доступными с 30 декабря.