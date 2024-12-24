Роспотребнадзор раскрыл настоящий уровень заболеваемости ОРВИ в Новосибирской области

Posted 24 декабря, 11:01
Published 24 декабря, 11:01
Modified 24 декабря, 11:03
Updated 24 декабря, 11:03
За последнюю неделю с 15 по 22 декабря общее число случаев заболевания ОРВИ снизилось на 6,7%. В Роспотребнадзоре отметили, что на данный момент преобладают вирусы негриппозной этиологии.
Ранее стало известно о распространении по России так называемого «легкого ковида»: его признаки могут отличаться от типичных симптомов ОРВИ.
Также Роспотребнадзор предупредил новосибирцев о распространении по региону птичьего гриппа и назвал первые симптомы инфекции.
При обнаружении у себя симптомов болезни, обратитесь к специалисту.