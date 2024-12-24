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Posted 24 декабря, 11:01

Published 24 декабря, 11:01

Modified 24 декабря, 11:03

Updated 24 декабря, 11:03

Заболеваемость ОРВИ снизилась

Роспотребнадзор раскрыл настоящий уровень заболеваемости ОРВИ в Новосибирской области

24 декабря 2024, 11:01
Фото: 1MI. Заболеваемость ОРВИ снизилась

В Новосибирской области заболеваемость ОРВИ снизилась на 6,7%

В Новосибирской области отметили снижение уровня заболеваемости ОРВИ. По сообщению пресс-службы Роспотребнадзора.

За последнюю неделю с 15 по 22 декабря общее число случаев заболевания ОРВИ снизилось на 6,7%. В Роспотребнадзоре отметили, что на данный момент преобладают вирусы негриппозной этиологии.

Ранее стало известно о распространении по России так называемого «легкого ковида»: его признаки могут отличаться от типичных симптомов ОРВИ.

Также Роспотребнадзор предупредил новосибирцев о распространении по региону птичьего гриппа и назвал первые симптомы инфекции.

При обнаружении у себя симптомов болезни, обратитесь к специалисту.

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#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ОРВИ#Россия#Сибирь#Заболеваемость
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