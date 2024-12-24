Сбербанк горит: массовые поджоги произошли по всей России — что происходит

Posted 24 декабря, 05:02
Published 24 декабря, 05:02
Modified 24 декабря, 05:04
Updated 24 декабря, 05:04
Одно из происшествий случилось в Новосибирском Академгородке, где загорелся банкомат. Площадь возгорания составила два квадратных метра, банкоматы на Морском проспекте сгорели ночью. Пострадавших не зафиксировано.
«Происходило горение банкомата и потолка, пожар ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений сотрудниками Росгвардии», — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Причины пожара не озвучили. В пресс-службе ФСБ Atas.Info рассказали, что не располагают информацией по данному факту.
20 декабря на Коровинском шоссе мужчина поджег банкомат. Как уточняет полиция, он сначала пытался взломать аппарат с помощью огнетушителя, а затем поджег его. Вместе с тем на бульваре Яниса Райниса произошел взрыв, вызванный фейерверком. Очевидцы сообщили, что неизвестный мужчина запустил фейерверк в помещении банка. В обоих случаях пострадавших не было, мотивы поджигателей остаются неизвестными.
В Красноярске произошел еще один шокирующий случай: 19-летняя студентка местного педагогического вуза облила банкомат на улице 60 лет Октября бензином и подожгла. Во время совершения преступления девушка случайно облила топливом и себя, из-за чего загорелась. Это привело к ожогам второй степени. Пострадавшую доставили в больницу. В полиции предполагают, что студентка могла стать жертвой телефонных мошенников.
В Петербурге пенсионерка устроила поджог банкоматов на Среднеохтинском проспекте. Судя по видеозаписям, она облила аппараты легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла, одновременно снимая свои действия на смартфон. Тем временем в Ленинградской области зафиксированы случаи поджогов с использованием бутылок с горючими смесями. Один из инцидентов произошел с использованием квадрокоптера, который доставил «зажигалку» в отделение банка.
23 декабря в Перми подожгли отделение Сбербанка на улице Ленина. Огонь вспыхнул вечером в 10-м часу. Поджигательницу поймал местный житель, который зашел в банкомат в момент поджога. На тот момент бензин на полу уже был разлит, а рядом стояла женщина с зажигалкой. Предотвратить возгорание мужчине не удалось.
«После этого произошел взрыв и выбило окна. Я выбежал на улицу. Через несколько секунд выбежала и она. Я повалил ее на землю и держал до прибытия полиции», — приводят слова свидетеля наши коллеги из Properm.ru.
Мужчина и подозреваемая получили ожоги рук и лица. Очевидец от госпитализации отказался.
На следующий день еще один пожар разгорелся в отделении Сбербанка, которое находилось на первом этаже многоквартирного дома на улице Мира. Местные жители услышали, как раздался взрыв. На месте происшествия работали 6 единиц техники и 20 человек личного состава. Неподалеку от отделения банка сотрудники полиции задержали мужчину, который предположительно может быть причастен к поджогу.
Сотрудники правоохранительных органов активно расследуют инциденты. В ряде случаев возбуждены уголовные дела по статьям о террористических актах, умышленной порче имущества и хулиганстве. Например, в Петербурге 20-летний футболист, подозреваемый в поджоге, был задержан и дал показания о своей связи с телефонными мошенниками. В Красноярске полиция также установила, что студентка могла действовать под влиянием преступных группировок, используя её как инструмент для дестабилизации.
Сбербанк незамедлительно отреагировал на происходящее. В официальном заявлении пресс-службы банка говорится о том, что необходимо усилить меры безопасности. В банках установят дополнительные камеры наблюдения, а также увеличат число сотрудников, занятых охраной отделений. Кроме того, банк тесно сотрудничает с правоохранительными органами для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
В Сбербанке также рассказали, что число подобных случаев в России увеличивается. За последнее время, по данным банка, их стало больше на 30%. Основной причиной действий поджигателей являются «наводки» от телефонных мошенников, которые предположительно могут действовать из-за рубежа.
«Мы понимаем, что люди совершают такие действия под сильнейшим психологическим давлением манипуляторов, которые, как правило, находятся на территории Украины и звонят из мошеннических кол-центров. Злоумышленники фактически зомбируют людей, причём в преддверии новогодних праздников. Это действительно трагедия: наши граждане идут на преступление, ломают себе жизнь и создают опасность для окружающих», — прокомментировал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
В Сбербанке снова напомнили о том, что не следует передавать свои личные данные, а также данные банковских карт и счетов неизвестным людям. Также следует быть внимательным к поведению своих родственников и знакомых — особенно тех, кто может поддаться чужому влиянию.