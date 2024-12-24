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Posted 24 декабря, 05:02

Published 24 декабря, 05:02

Modified 24 декабря, 05:04

Updated 24 декабря, 05:04

Горят отделения Сбера

Сбербанк горит: массовые поджоги произошли по всей России — что происходит

24 декабря 2024, 05:02
Фото: 1MI. Горят отделения Сбера

Волна сгорающих банкоматов Сбербанка достигла Новосибирска

В последнюю неделю в России участились случаи умышленных поджогов отделений и банкоматов Сбербанка. Эти инциденты встревожили общественность, породив бурные обсуждения, а крупный банк теперь вынужден усиливать меры безопасности.

Инциденты по всей стране

Новосибирск

Одно из происшествий случилось в Новосибирском Академгородке, где загорелся банкомат. Площадь возгорания составила два квадратных метра, банкоматы на Морском проспекте сгорели ночью. Пострадавших не зафиксировано.

«Происходило горение банкомата и потолка, пожар ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений сотрудниками Росгвардии», — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Причины пожара не озвучили. В пресс-службе ФСБ Atas.Info рассказали, что не располагают информацией по данному факту.

Последствия пожара в АкадемгородкеПоследствия пожара в Академгородке
Последствия пожара в АкадемгородкеПоследствия пожара в Академгородке
Последствия пожара в Академгородке. Фото: telegram-канал «Ненаучный городок»

Москва

20 декабря на Коровинском шоссе мужчина поджег банкомат. Как уточняет полиция, он сначала пытался взломать аппарат с помощью огнетушителя, а затем поджег его. Вместе с тем на бульваре Яниса Райниса произошел взрыв, вызванный фейерверком. Очевидцы сообщили, что неизвестный мужчина запустил фейерверк в помещении банка. В обоих случаях пострадавших не было, мотивы поджигателей остаются неизвестными.

Банкоматы в МосквеБанкоматы в Москве
Банкоматы в Москве. Фото: РБК

Красноярск

В Красноярске произошел еще один шокирующий случай: 19-летняя студентка местного педагогического вуза облила банкомат на улице 60 лет Октября бензином и подожгла. Во время совершения преступления девушка случайно облила топливом и себя, из-за чего загорелась. Это привело к ожогам второй степени. Пострадавшую доставили в больницу. В полиции предполагают, что студентка могла стать жертвой телефонных мошенников.

Санкт-Петербург и Ленинградская область

В Петербурге пенсионерка устроила поджог банкоматов на Среднеохтинском проспекте. Судя по видеозаписям, она облила аппараты легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла, одновременно снимая свои действия на смартфон. Тем временем в Ленинградской области зафиксированы случаи поджогов с использованием бутылок с горючими смесями. Один из инцидентов произошел с использованием квадрокоптера, который доставил «зажигалку» в отделение банка.

Последствия поджога в Санкт-ПетербургеПоследствия поджога в Санкт-Петербурге
Последствия поджога в Санкт-ПетербургеПоследствия поджога в Санкт-Петербурге
Последствия поджога в Санкт-ПетербургеПоследствия поджога в Санкт-Петербурге
Последствия поджога в Санкт-Петербурге. Фото: Mash на Мойке

Пермь

23 декабря в Перми подожгли отделение Сбербанка на улице Ленина. Огонь вспыхнул вечером в 10-м часу. Поджигательницу поймал местный житель, который зашел в банкомат в момент поджога. На тот момент бензин на полу уже был разлит, а рядом стояла женщина с зажигалкой. Предотвратить возгорание мужчине не удалось.

«После этого произошел взрыв и выбило окна. Я выбежал на улицу. Через несколько секунд выбежала и она. Я повалил ее на землю и держал до прибытия полиции», — приводят слова свидетеля наши коллеги из Properm.ru.

Мужчина и подозреваемая получили ожоги рук и лица. Очевидец от госпитализации отказался.

На следующий день еще один пожар разгорелся в отделении Сбербанка, которое находилось на первом этаже многоквартирного дома на улице Мира. Местные жители услышали, как раздался взрыв. На месте происшествия работали 6 единиц техники и 20 человек личного состава. Неподалеку от отделения банка сотрудники полиции задержали мужчину, который предположительно может быть причастен к поджогу.

Пожар в Сбербанке ПермиПожар в Сбербанке Перми
Пожар в Сбербанке ПермиПожар в Сбербанке Перми
Пожар в Сбербанке Перми. Фото: Properm

Уголовные дела и подозреваемые

Сотрудники правоохранительных органов активно расследуют инциденты. В ряде случаев возбуждены уголовные дела по статьям о террористических актах, умышленной порче имущества и хулиганстве. Например, в Петербурге 20-летний футболист, подозреваемый в поджоге, был задержан и дал показания о своей связи с телефонными мошенниками. В Красноярске полиция также установила, что студентка могла действовать под влиянием преступных группировок, используя её как инструмент для дестабилизации.

Усиление мер безопасности

Сбербанк незамедлительно отреагировал на происходящее. В официальном заявлении пресс-службы банка говорится о том, что необходимо усилить меры безопасности. В банках установят дополнительные камеры наблюдения, а также увеличат число сотрудников, занятых охраной отделений. Кроме того, банк тесно сотрудничает с правоохранительными органами для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

В Сбербанке также рассказали, что число подобных случаев в России увеличивается. За последнее время, по данным банка, их стало больше на 30%. Основной причиной действий поджигателей являются «наводки» от телефонных мошенников, которые предположительно могут действовать из-за рубежа.

«Мы понимаем, что люди совершают такие действия под сильнейшим психологическим давлением манипуляторов, которые, как правило, находятся на территории Украины и звонят из мошеннических кол-центров. Злоумышленники фактически зомбируют людей, причём в преддверии новогодних праздников. Это действительно трагедия: наши граждане идут на преступление, ломают себе жизнь и создают опасность для окружающих», — прокомментировал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

В Сбербанке снова напомнили о том, что не следует передавать свои личные данные, а также данные банковских карт и счетов неизвестным людям. Также следует быть внимательным к поведению своих родственников и знакомых — особенно тех, кто может поддаться чужому влиянию.

Из-за коммунальной аварии в Новосибирске затопило офис Сбербанка
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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Россия#Мошенничество#Сбербанк#Безопасность#Правоохранительные органы
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