«Сибирь» одержала победу над ХК «Адмирал» в матче КХЛ

Posted 24 декабря, 01:46
Published 24 декабря, 01:46
Modified 24 декабря, 01:48
Updated 24 декабря, 01:48
Матч проходил на домашней арене в ЛДС «Сибирь-Арена» 23 декабря. Побороться за победу приехал ХК «Адмирал», из Владивостока.
Матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) шел ожесточенно. Новосибирцы впервые за долгое время шли так уверенно.
Всего хоккейный клуб «Сибирь» забил четыре шайбы. Это сделали Владислав Кара, Энди Андреофф, Тревор Мёрфи и Тейлор Бек. Соперники же забили две шайбы. Теперь новосибирская команда занимает 10-е место в КХЛ, имея 31 очко. А вот омскому «Авангарду» «Сибирь» все-же уступила.