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Posted 24 декабря, 01:46

Published 24 декабря, 01:46

Modified 24 декабря, 01:48

Updated 24 декабря, 01:48

Новосибирцы выиграли

«Сибирь» одержала победу над ХК «Адмирал» в матче КХЛ

24 декабря 2024, 01:46
Фото: ХК Сибирь (Новосибирская область). Новосибирцы выиграли
Новосибирская команда одержала уверенную победу в матче с соперником, о чем сообщили ее представители.

Матч проходил на домашней арене в ЛДС «Сибирь-Арена» 23 декабря. Побороться за победу приехал ХК «Адмирал», из Владивостока.

Матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) шел ожесточенно. Новосибирцы впервые за долгое время шли так уверенно.

Всего хоккейный клуб «Сибирь» забил четыре шайбы. Это сделали Владислав Кара, Энди Андреофф, Тревор Мёрфи и Тейлор Бек. Соперники же забили две шайбы. Теперь новосибирская команда занимает 10-е место в КХЛ, имея 31 очко. А вот омскому «Авангарду» «Сибирь» все-же уступила.

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#Эмилия Губарева#Спорт#Новосибирск#КХЛ#Хоккей#Хк сибирь#Победа
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