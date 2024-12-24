«Сибирь» одержала победу над ХК «Адмирал» в матче КХЛ

Всего хоккейный клуб «Сибирь» забил четыре шайбы. Это сделали Владислав Кара, Энди Андреофф, Тревор Мёрфи и Тейлор Бек. Соперники же забили две шайбы. Теперь новосибирская команда занимает 10-е место в КХЛ, имея 31 очко. А вот омскому «Авангарду» «Сибирь» все-же уступила.