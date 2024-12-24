Социальные полки появятся в магазинах Новосибирска

Какие конкретно товары будут входить в ассортимент этих полок, Александр Бучман уточнить затруднился, но сообщил, что там будут представлены самые ходовые продукты: овощи, крупы, хлеб.



Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирской области по итогам 11 месяцев текущего года отмечен рекордный рост цен на продовольствие. По официальным данным, в среднем продукты подорожали более чем на 16%.