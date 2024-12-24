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Posted 24 декабря, 06:34

Published 24 декабря, 06:34

Modified 24 декабря, 06:36

Updated 24 декабря, 06:36

Цены будут заморожены на товары первой необходимости

Социальные полки появятся в магазинах Новосибирска

24 декабря 2024, 06:34
Фото: 1MI. Цены будут заморожены на товары первой необходимости
Прокуратура и чиновники договорились с производителями и продавцами о заморозке цен.

Так называемые «социальные полки» появятся в торговых сетях Новосибирска до конца текущей недели. Об этом журналистам заявил прокурор Новосибирской области Александр Бучман. Соответствующие договоренности достигнуты при участии надзорного ведомства между региональным Минпромторгом, производителями и продавцами продуктов питания.

«Есть принципиальное соглашение с производителями о неподнятии цен», — подчеркнул Бучман во время пресс-конференции, за ходом которой следил корреспондент Atas.Info.

Какие конкретно товары будут входить в ассортимент этих полок, Александр Бучман уточнить затруднился, но сообщил, что там будут представлены самые ходовые продукты: овощи, крупы, хлеб.

Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирской области по итогам 11 месяцев текущего года отмечен рекордный рост цен на продовольствие. По официальным данным, в среднем продукты подорожали более чем на 16%.

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#Артем Шершнев#Новосибирск#Цены#Магазины#Продукты#Поддержка
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