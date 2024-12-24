Социальные полки появятся в магазинах Новосибирска

Posted 24 декабря, 06:34
Published 24 декабря, 06:34
Modified 24 декабря, 06:36
Updated 24 декабря, 06:36
Так называемые «социальные полки» появятся в торговых сетях Новосибирска до конца текущей недели. Об этом журналистам заявил прокурор Новосибирской области Александр Бучман. Соответствующие договоренности достигнуты при участии надзорного ведомства между региональным Минпромторгом, производителями и продавцами продуктов питания.
«Есть принципиальное соглашение с производителями о неподнятии цен», — подчеркнул Бучман во время пресс-конференции, за ходом которой следил корреспондент Atas.Info.
Какие конкретно товары будут входить в ассортимент этих полок, Александр Бучман уточнить затруднился, но сообщил, что там будут представлены самые ходовые продукты: овощи, крупы, хлеб.
Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирской области по итогам 11 месяцев текущего года отмечен рекордный рост цен на продовольствие. По официальным данным, в среднем продукты подорожали более чем на 16%.