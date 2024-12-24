atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 24 декабря, 10:04

Published 24 декабря, 10:04

Modified 24 декабря, 10:06

Updated 24 декабря, 10:06

Мужчины погибли

Стали известны подробности гибели рабочих на стройке в Новосибирске

24 декабря 2024, 10:04
Фото: atas.info. Мужчины погибли
В Новосибирске рабочие погибли на стройке: прокуратура назвала подробности.

Все произошло 24 декабря в Октябрьском районе. На стройке дома на улице Владимира Заровного двое рабочих упали с крыши. Дом был восьмиэтажным. Оба мужчины скончались.

Прокуратура организовала проверку. Возбуждено дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.

Фото: прокуратура НСО

Ранее матери монтажника за жизнь сына выплатили деньги. Мужчина тоже сорвался с высоты во время возведения дома. Его жизнь оценили на миллион рублей. В Новосибирском метро мужчина упал на рельсы. Все поезда были остановлены. Как оказалось позже, новосибирец погиб. Вероятно, он решил свести счеты с жизнью.

В Новосибирске рабочий погиб на стройке
Узнать подробнее
Читайте также:
Лиса пришла с проверкой на стройку в НовосибирскеСтройку без разрешения начали в Ленинском районе — это может быть храм
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Гибель#18+
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика