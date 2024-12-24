Стали известны подробности гибели рабочих на стройке в Новосибирске

Posted 24 декабря, 10:04
Published 24 декабря, 10:04
Modified 24 декабря, 10:06
Updated 24 декабря, 10:06
Все произошло 24 декабря в Октябрьском районе. На стройке дома на улице Владимира Заровного двое рабочих упали с крыши. Дом был восьмиэтажным. Оба мужчины скончались.
Прокуратура организовала проверку. Возбуждено дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.
Ранее матери монтажника за жизнь сына выплатили деньги. Мужчина тоже сорвался с высоты во время возведения дома. Его жизнь оценили на миллион рублей. В Новосибирском метро мужчина упал на рельсы. Все поезда были остановлены. Как оказалось позже, новосибирец погиб. Вероятно, он решил свести счеты с жизнью.