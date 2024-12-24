Стали известны подробности гибели рабочих на стройке в Новосибирске

Ранее матери монтажника за жизнь сына выплатили деньги. Мужчина тоже сорвался с высоты во время возведения дома. Его жизнь оценили на миллион рублей. В Новосибирском метро мужчина упал на рельсы. Все поезда были остановлены. Как оказалось позже, новосибирец погиб. Вероятно, он решил свести счеты с жизнью.