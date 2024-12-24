Старинное кладбище староверов изучат на острове Чингис в Новосибирской области

Posted 24 декабря, 10:36
Published 24 декабря, 10:36
Modified 24 декабря, 10:38
Updated 24 декабря, 10:38
Старое кладбище находится в деревне Милованово, в районе острова Чингис. Воды Новосибирского водохранилища размывают его, из-за чего останки людей выносятся на берег. Происходит такая ситуация уже не один год. Сначала этой историей были заинтересованы общественники, затем подключились ученые, правоохранители и власти.
Недавно следователи провели экспедицию на остров, которая показала, что гробы и кости действительно падают с обрыва. Кладбище внесли на баланс Ордынского района.
Также на совещании по теме сохранения памятников археологии обсудили возможность признания кладбища переселенцев 18-19 веков объектом культурного наследия. Весной захоронения исследуют снова.