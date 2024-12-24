Старинное кладбище староверов изучат на острове Чингис в Новосибирской области

Старое кладбище находится в деревне Милованово, в районе острова Чингис. Воды Новосибирского водохранилища размывают его, из-за чего останки людей выносятся на берег. Происходит такая ситуация уже не один год. Сначала этой историей были заинтересованы общественники, затем подключились ученые, правоохранители и власти.