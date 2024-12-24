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Posted 24 декабря, 10:36

Published 24 декабря, 10:36

Modified 24 декабря, 10:38

Updated 24 декабря, 10:38

Кладбище размывает

Старинное кладбище староверов изучат на острове Чингис в Новосибирской области

24 декабря 2024, 10:36
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Кладбище размывает
В ситуацию с заброшенным кладбищем под Новосибирском наконец-то вмешались власти и правоохранители, о чем рассказали ученые.

Старое кладбище находится в деревне Милованово, в районе острова Чингис. Воды Новосибирского водохранилища размывают его, из-за чего останки людей выносятся на берег. Происходит такая ситуация уже не один год. Сначала этой историей были заинтересованы общественники, затем подключились ученые, правоохранители и власти.

Недавно следователи провели экспедицию на остров, которая показала, что гробы и кости действительно падают с обрыва. Кладбище внесли на баланс Ордынского района.

Также на совещании по теме сохранения памятников археологии обсудили возможность признания кладбища переселенцев 18-19 веков объектом культурного наследия. Весной захоронения исследуют снова.

Кладбище староверов 17 века нашли в Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Кладбище#Чингис
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