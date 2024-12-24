atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря, 21:01

Published 23 декабря, 21:01

Modified 23 декабря, 21:01

Updated 23 декабря, 21:01

Змея в террариуме

Строго запрещено: что можно и нельзя дарить в год Зеленой Деревянной Змеи 2025

23 декабря 2024, 21:01
Фото: 1MI. Змея в террариуме
По китайским приметам в год Змеи нельзя дарить некоторые предметы. Разбираемся, от каких подарков лучше отказаться.

Приближающийся 2025 год пройдет под покровительством Зеленой Деревянной Змеи, и многие задумываются, какие подарки станут символичными и уместными в этот период. Считается, что Змея — мудрое, изящное и духовное животное, а ее деревянный аспект подчеркивает устойчивость, гармонию и природное начало. Чтобы угодить хозяину года и принести удачу своим близким, стоит учитывать определенные рекомендации, которыми с Atas.Info поделилаьс астролог Даша Плющ.

Что можно дарить в год Змеи

Предметы из дерева

Дерево — стихия 2025 года, поэтому подарки из этого материала особенно актуальны. Это могут быть деревянные шкатулки, украшения, статуэтки или даже мебель. Такие подарки символизируют устойчивость, мудрость и гармонию.

Украшения и аксессуары

Змея ассоциируется с изяществом, поэтому элегантные украшения станут удачным выбором. Золото, серебро, камни зеленого или голубого оттенка (изумруд, нефрит, аквамарин) подчеркнут символику года.

Ювелирное украшениеЮвелирное украшение
Ювелирное украшение. Фото: 1MI

Растения

Живые цветы в горшках или небольшие деревца, такие как бонсай, подчеркнут природную тематику года. Они символизируют рост, развитие и связь с природой.

Книги и предметы для саморазвития

Змея олицетворяет мудрость, поэтому книги, обучающие материалы или сертификаты на курсы станут удачным выбором.

Одежда и аксессуары зеленых или натуральных оттенков

Выбирайте мягкие, качественные материалы: шерсть, лен, хлопок. Это подчеркивает уважение к природным аспектам года.

Одежда на распродажеОдежда на распродаже
Одежда на распродаже. Фото: 1MI

Амулеты и символы года

Фигурки змеи, изображения в виде украшений или декоративных элементов принесут удачу и защиту.

Что нельзя дарить в год Змеи

Острые предметы

Ножи, ножницы, иглы и другие острые вещи считаются неблагоприятными подарками, так как могут «отрезать» удачу и нарушить гармонию.

Искусственные и синтетические материалы

Все, что выглядит неестественно или изготовлено из пластика, может противоречить деревянной стихии года.

Выбор одежды на рынкеВыбор одежды на рынке
Выбор одежды на рынке. Фото: 1MI

Символы конфликтов

Избегайте агрессивной символики, изображений с хищниками или предметов, связанных с войной. Змея ценит умиротворение и мудрость.

Слишком яркие или кислотные цвета

Подарки в таких оттенках могут раздражать символ года. Предпочтительнее выбирать спокойные природные тона: зеленый, коричневый, бежевый, голубой.

Банальные и бездумные подарки

Змея не любит суеты и бесполезных вещей. Универсальные, но бездушные подарки вроде стандартного набора косметики или коробки конфет не произведут должного впечатления.

Мужчина выбирает подаркиМужчина выбирает подарки
Мужчина выбирает подарки. Фото: 1MI

Как правильно преподносить подарок

Не менее важно, чем сам подарок, то, как он будет преподнесен. Упаковка должна быть аккуратной и выдержанной в природных оттенках. Зеленый, золотой или деревянные элементы декора станут идеальным выбором.

Не забудьте добавить личное послание или пожелание, отражающее ваши искренние чувства. Важно, чтобы дар был обдуманным и символичным.

Гороскоп на 2025 год: что звезды готовят каждому знаку в год Зеленой Деревянной змеи
Узнать подробнее
Читайте также:
Астролог: Представители этого знака зодиака — неисправимые правдорубыКаждого ждут перемены — гороскоп от новосибирского астролога Даши ПлющТолько им повезет: астрологи назвали три знака зодиака, которых ждет богатство
#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Дерево#Украшения#Подарки#2025#Год Змеи
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика