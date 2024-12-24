Строго запрещено: что можно и нельзя дарить в год Зеленой Деревянной Змеи 2025

Приближающийся 2025 год пройдет под покровительством Зеленой Деревянной Змеи, и многие задумываются, какие подарки станут символичными и уместными в этот период. Считается, что Змея — мудрое, изящное и духовное животное, а ее деревянный аспект подчеркивает устойчивость, гармонию и природное начало. Чтобы угодить хозяину года и принести удачу своим близким, стоит учитывать определенные рекомендации, которыми с Atas.Info поделилаьс астролог Даша Плющ.