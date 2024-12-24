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Posted 24 декабря, 12:37

Published 24 декабря, 12:37

Modified 24 декабря, 12:39

Updated 24 декабря, 12:39

Движение встало

Трамваи встали в Новосибирске: стала известна причина

24 декабря 2024, 12:37
Фото: 1MI. Движение встало

ДТП парализовало движение трамваев в Новосибирске

Массовое скопление на ул. Серебренниковской произошло из-за столкновения трамвая и седана. Видео с места происшествия поделились очевидцы в социальных сетях.

Движение трамваев встало из-за столкновения одного из них с седаном Mercedes-Benz. Еще одна пробка образовалась на перекрестке Мичурина и Некрасова — там произошло ДТП с внедорожником Infiniti.

В связи с двумя дорожно-транспортными происшествиями, движение трамваев оказалось парализовано в обе стороны. Видео очевидца опубликовал канал «АСТ-54 Black».

Видео: Источник видео: тгк «АСТ-54 Black».
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