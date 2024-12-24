Трамваи встали в Новосибирске: стала известна причина

Posted 24 декабря, 12:37
Published 24 декабря, 12:37
Modified 24 декабря, 12:39
Updated 24 декабря, 12:39
Движение трамваев встало из-за столкновения одного из них с седаном Mercedes-Benz. Еще одна пробка образовалась на перекрестке Мичурина и Некрасова — там произошло ДТП с внедорожником Infiniti.
В связи с двумя дорожно-транспортными происшествиями, движение трамваев оказалось парализовано в обе стороны. Видео очевидца опубликовал канал «АСТ-54 Black».
Сегодня сообщалось о ДТП на Мочищенском шоссе, в котором пострадал пешеход.