В больнице под Новосибирском «забыли» оплатить за лекарства 3,7 млн рублей

Posted 24 декабря, 08:42
Published 24 декабря, 08:42
Modified 24 декабря, 08:44
Updated 24 декабря, 08:44
Проверку проводили в Коченевском районе. Там местная больница задолжала перед предпринимателем. Он поставлял в медучреждение лекарства. За указанные услуги ему должны были выплатить 3,7 млн рублей, однако руководство ЦРБ нарушило данное условие.
Главврачу внесли представление. Долг поставщику возместили. Возбуждено дело по факту нарушения срока оплаты товаров и услуг. Руководителя больницы привлекли к ответственности — ему внесли предупреждение.
Также за отсутствие медицинского оборудования была оштрафована завотделением гинекологической больницы.