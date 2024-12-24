В Новосибирске браконьер поймал щук, окуней, срок и полумиллионный штраф

Posted 24 декабря, 04:48
Published 24 декабря, 04:48
Modified 24 декабря, 04:50
Updated 24 декабря, 04:50
В речном порту Новосибирска был задержан рыбак, который незаконно наловил рыбу. Ловлю он осуществлял с помощью сети. Ее размер достигал 75 метров. С помощью нее мужчина наловил 40 окуней, щук и судаков. Ущерб природе оценили в 100 тысяч рублей.
Теперь на новосибирца могут возбудить дел по факту незаконного вылова водных ресурсов. Максимально ему грозит штраф до 500 тысяч руб. или лишение свободы на два года. Пока судьба 34-летнего жителя поселка Чернакова не определена.
И это не единственный инцидент, когда браконьеры выходят на промысел. Другому сибиряку тоже грозит уголовное дело за ловлю рыбы в Новосибирском водохранилище.