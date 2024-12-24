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Posted 24 декабря, 04:48

Published 24 декабря, 04:48

Modified 24 декабря, 04:50

Updated 24 декабря, 04:50

Рыбалка не удалась

В Новосибирске браконьер поймал щук, окуней, срок и полумиллионный штраф

24 декабря 2024, 04:48
Фото: 1MI. Рыбалка не удалась
Новосибирский браконьер наловил рыбы на уголовный срок, о чем проинформировала транспортная полиция.

В речном порту Новосибирска был задержан рыбак, который незаконно наловил рыбу. Ловлю он осуществлял с помощью сети. Ее размер достигал 75 метров. С помощью нее мужчина наловил 40 окуней, щук и судаков. Ущерб природе оценили в 100 тысяч рублей.

Теперь на новосибирца могут возбудить дел по факту незаконного вылова водных ресурсов. Максимально ему грозит штраф до 500 тысяч руб. или лишение свободы на два года. Пока судьба 34-летнего жителя поселка Чернакова не определена.

И это не единственный инцидент, когда браконьеры выходят на промысел. Другому сибиряку тоже грозит уголовное дело за ловлю рыбы в Новосибирском водохранилище.

Лишение свободы и штраф в 800 тысяч рублей грозят браконьеру из Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Рыбалка#Уголовное дело#Рыбак#Браконьерство#Рыба
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