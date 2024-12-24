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Posted 24 декабря, 09:17

Published 24 декабря, 09:17

Modified 24 декабря, 09:19

Updated 24 декабря, 09:19

Строительство школ замерло на начальном этапе

В Новосибирске назван срок возобновления строительства шести концессионных школ

24 декабря 2024, 09:17
Фото: 1MI. Строительство школ замерло на начальном этапе
Возводить школы продолжат без участия прежнего концессионера, сообщил областной прокурор.

Работы на стройплощадках шести школ, который начинали строить в Новосибирске в рамках государственно-частного партнерства регионального министерства образования и ООО «Пятая концессионная компания „Просвещение“, будут возобновлены в начале 2025 года. Об этом сообщил прокурор Новосибирской области Александр Бучман во время пресс-конференции, за ходом которой наблюдал корреспондент Atas.Info.

«Сейчас планируется изменение концессионного соглашения, то есть, изменение концессионера на государственного, контролируемого региональным правительством, для того, чтобы не потерять денежные средства выделенные и потраченные уже. Эта работа находится в стадии завершения», — сказал Бучман.

Прокуратура подала в Арбитражный суд Новосибирской области несколько исков с требованием взыскать с первоначального концессионера более одного миллиарда рублей компенсации за неисполненные обязательства.

Скандальный договор о строительстве учреждений образования был подписан в конце 2019 года, к концу 2022 года школы должны были быть построены. На текущий момент их строительная готовность составляет не более 20%, все работы остановлены, владелец «Пятой концессионной компании» Отто Сопроненко арестован в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

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#Новосибирск#Строительство#Концессия#Прокуратура#Школы
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