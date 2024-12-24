В Новосибирске назван срок возобновления строительства шести концессионных школ

Posted 24 декабря, 09:17
Published 24 декабря, 09:17
Modified 24 декабря, 09:19
Updated 24 декабря, 09:19
Работы на стройплощадках шести школ, который начинали строить в Новосибирске в рамках государственно-частного партнерства регионального министерства образования и ООО «Пятая концессионная компания „Просвещение“, будут возобновлены в начале 2025 года. Об этом сообщил прокурор Новосибирской области Александр Бучман во время пресс-конференции, за ходом которой наблюдал корреспондент Atas.Info.
«Сейчас планируется изменение концессионного соглашения, то есть, изменение концессионера на государственного, контролируемого региональным правительством, для того, чтобы не потерять денежные средства выделенные и потраченные уже. Эта работа находится в стадии завершения», — сказал Бучман.
Прокуратура подала в Арбитражный суд Новосибирской области несколько исков с требованием взыскать с первоначального концессионера более одного миллиарда рублей компенсации за неисполненные обязательства.
Скандальный договор о строительстве учреждений образования был подписан в конце 2019 года, к концу 2022 года школы должны были быть построены. На текущий момент их строительная готовность составляет не более 20%, все работы остановлены, владелец «Пятой концессионной компании» Отто Сопроненко арестован в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.