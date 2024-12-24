В Новосибирске назван срок возобновления строительства шести концессионных школ

Скандальный договор о строительстве учреждений образования был подписан в конце 2019 года, к концу 2022 года школы должны были быть построены. На текущий момент их строительная готовность составляет не более 20%, все работы остановлены, владелец «Пятой концессионной компании» Отто Сопроненко арестован в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.