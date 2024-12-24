В Новосибирске рабочий погиб на стройке

Как напомнили очевидцы, именно на этой же стройке в 2023 году погибла крановщица. Женщина выпала из крана. Виновного за ее смерть наказали: он получил два года условного срока. Ранее мы рассказали, как в Новосибирске бизнесмены устроили мусорные свалки после ремонта домов.