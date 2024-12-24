atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 24 декабря, 09:31

Published 24 декабря, 09:31

Modified 24 декабря, 09:33

Updated 24 декабря, 09:33

Мужчина погиб

В Новосибирске рабочий погиб на стройке

24 декабря 2024, 09:31
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Мужчина погиб
В Новосибирске на стройке произошла трагедия с гибелью рабочего, о чем сообщили очевидцы в соцсетях.

Все случилось днем 24 декабря. На стройке в Октябрьском районе работала бригада сотрудников. Вместе они возводили многоквартирный дом.

В один момент двое людей сорвались с высоты. Сообщается, что один человек погиб. Второй выжил, но его на скорой доставили в больницу. Как он чувствует себя сейчас, неизвестно.

Как напомнили очевидцы, именно на этой же стройке в 2023 году погибла крановщица. Женщина выпала из крана. Виновного за ее смерть наказали: он получил два года условного срока. Ранее мы рассказали, как в Новосибирске бизнесмены устроили мусорные свалки после ремонта домов.

Лиса пришла с проверкой на стройку в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
На стройке концессионной поликлиники ГК «ВИС» в Новосибирске нашли недоделкиСтройку без разрешения начали в Ленинском районе — это может быть храм
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Стройка#Гибель#18+
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика