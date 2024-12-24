В Новосибирске рабочий погиб на стройке

Posted 24 декабря, 09:31
Published 24 декабря, 09:31
Modified 24 декабря, 09:33
Updated 24 декабря, 09:33
Все случилось днем 24 декабря. На стройке в Октябрьском районе работала бригада сотрудников. Вместе они возводили многоквартирный дом.
В один момент двое людей сорвались с высоты. Сообщается, что один человек погиб. Второй выжил, но его на скорой доставили в больницу. Как он чувствует себя сейчас, неизвестно.
Как напомнили очевидцы, именно на этой же стройке в 2023 году погибла крановщица. Женщина выпала из крана. Виновного за ее смерть наказали: он получил два года условного срока. Ранее мы рассказали, как в Новосибирске бизнесмены устроили мусорные свалки после ремонта домов.