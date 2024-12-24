atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 24 декабря, 10:47

Published 24 декабря, 10:47

Modified 24 декабря, 10:49

Updated 24 декабря, 10:49

Санатории «Речкуновский» был одной из самых известных кардиологических здравниц СССР

В Новосибирске суд изучит отказ признать памятником санаторий «Речкуновский»

24 декабря 2024, 10:47
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Санатории «Речкуновский» был одной из самых известных кардиологических здравниц СССР
Иск подан против действий региональной инспекции по охране объектов культурного наследия, сообщили гражданские активисты.

Секретарь регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Людмила Матросова подала в Центральный суд Новосибирск административный иск к Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области ГИООКН). В нем активистка требует отменить приказ инспекции об исключении первого корпуса санатория «Речкуновский» из реестра выявленных объектов культурного наследия и провести повторную государственную историко-культурную экспертизу по оценке значимости исторического строения.

«Спорный приказ принят административным ответчиком со значительными
дефектами и произвольным применением нормативно-правовых актов, имеет целью
сокрытие своего бездействия либо ненадлежащих мер по охране выявленного объекта
культурного наследия. Спорный приказ вместо мер по охране выявленного объекта (учтен с 1998 г.) приведет к его сносу и уничтожению», — говорится в тексте иска, который имеется в распоряжении редакции.

Статус выявленного объекта культурного наследия здание, построенное в стиле сталинского ампира, получило с 1998 году, когда санаторий еще принимал пациентов. Здравницу закрыли в 2004 после банкротства собственника, с тех пор строение разрушается. За более чем 25 лет ГИООКН не проявляла к постройке никакого интереса.

Осенью 2024 года инспекция, наконец, заказала проведение экспертизы, чтобы принять решении о возможном включении «Речкуновского» в реестр памятников. Исследование единолично провел аттестованный эксперт, искусствовед Владимир Авдеев. Он пришел к выводу, что никакого значения для истории региона задние на имеет, ценностью не обладает, да и находится в плохом состоянии. На основании документа, подписанного Авдеевым, был издан приказ ГИООКН, который оспаривает активистка движения по защите памятников.

Памятникам истории в Новосибирске подыскивают инвесторов — сколько нужно денег
Узнать подробнее
«С одной стороны экспертиза называет множество элементов — подтверждений ценности объекта, а с другой стороны — указывает на множество разрушений, но делается вывод исходя из разрушений, как причины отсутствия ценности объекта. Для примера, когда в 2018 году в Третьяковской галерее картину Ильи Репина „Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1851 года“ порезал вандал, её восстановили, а не признали неценной из-за разрушений. Отсюда следуют вопросы к самой экспертизе по существу и принципам проведения», — прокомментировала исковое заявление Людмила Матросова.

Общественница обращает внимание и на то, что первоначально, в 1998 году, главный корпус санатория был поставлен на учет, как выявленный объект культурного наследия, по заключению профессиональных архитекторов. Владимир Авдеев же получил образование по истории искусств и работает театральным оформителем. Отсюда возникают вопросы в его компетентности в проведении подобного рода исследований.

Иск к рассмотрению судом пока не принят.

Главный корпус санатория «Речкуновский» был построен в сосновом лесу под Новосибирском в 1959 году. Он специализировался на лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы и считался очень престижным местом для отдыха. Сюда ехали люди из всех уголков СССР, и получит путевку было очень непросто.

Суд обязал Минобороны заботиться о зданиях-памятниках военного городка в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Памятник архитектуры продали застройщику за 160 млн рублейПикет с требованием сохранения объектов культурного наследия прошел в НовосибирскеВ Новосибирске монумент на территории «Сибсельмаша» признали культурным наследием
#Артем Шершнев#Новосибирск#Культурное наследие#Памятник#Иск#Санаторий
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика