В Новосибирске суд изучит отказ признать памятником санаторий «Речкуновский»

Осенью 2024 года инспекция, наконец, заказала проведение экспертизы, чтобы принять решении о возможном включении «Речкуновского» в реестр памятников. Исследование единолично провел аттестованный эксперт, искусствовед Владимир Авдеев. Он пришел к выводу, что никакого значения для истории региона задние на имеет, ценностью не обладает, да и находится в плохом состоянии. На основании документа, подписанного Авдеевым, был издан приказ ГИООКН, который оспаривает активистка движения по защите памятников.