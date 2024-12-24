В Новосибирске суд изучит отказ признать памятником санаторий «Речкуновский»

Posted 24 декабря, 10:47
Published 24 декабря, 10:47
Modified 24 декабря, 10:49
Updated 24 декабря, 10:49
Секретарь регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Людмила Матросова подала в Центральный суд Новосибирск административный иск к Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области ГИООКН). В нем активистка требует отменить приказ инспекции об исключении первого корпуса санатория «Речкуновский» из реестра выявленных объектов культурного наследия и провести повторную государственную историко-культурную экспертизу по оценке значимости исторического строения.
«Спорный приказ принят административным ответчиком со значительными
дефектами и произвольным применением нормативно-правовых актов, имеет целью
сокрытие своего бездействия либо ненадлежащих мер по охране выявленного объекта
культурного наследия. Спорный приказ вместо мер по охране выявленного объекта (учтен с 1998 г.) приведет к его сносу и уничтожению», — говорится в тексте иска, который имеется в распоряжении редакции.
Статус выявленного объекта культурного наследия здание, построенное в стиле сталинского ампира, получило с 1998 году, когда санаторий еще принимал пациентов. Здравницу закрыли в 2004 после банкротства собственника, с тех пор строение разрушается. За более чем 25 лет ГИООКН не проявляла к постройке никакого интереса.
Осенью 2024 года инспекция, наконец, заказала проведение экспертизы, чтобы принять решении о возможном включении «Речкуновского» в реестр памятников. Исследование единолично провел аттестованный эксперт, искусствовед Владимир Авдеев. Он пришел к выводу, что никакого значения для истории региона задние на имеет, ценностью не обладает, да и находится в плохом состоянии. На основании документа, подписанного Авдеевым, был издан приказ ГИООКН, который оспаривает активистка движения по защите памятников.
«С одной стороны экспертиза называет множество элементов — подтверждений ценности объекта, а с другой стороны — указывает на множество разрушений, но делается вывод исходя из разрушений, как причины отсутствия ценности объекта. Для примера, когда в 2018 году в Третьяковской галерее картину Ильи Репина „Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1851 года“ порезал вандал, её восстановили, а не признали неценной из-за разрушений. Отсюда следуют вопросы к самой экспертизе по существу и принципам проведения», — прокомментировала исковое заявление Людмила Матросова.
Общественница обращает внимание и на то, что первоначально, в 1998 году, главный корпус санатория был поставлен на учет, как выявленный объект культурного наследия, по заключению профессиональных архитекторов. Владимир Авдеев же получил образование по истории искусств и работает театральным оформителем. Отсюда возникают вопросы в его компетентности в проведении подобного рода исследований.
Иск к рассмотрению судом пока не принят.
Главный корпус санатория «Речкуновский» был построен в сосновом лесу под Новосибирском в 1959 году. Он специализировался на лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы и считался очень престижным местом для отдыха. Сюда ехали люди из всех уголков СССР, и получит путевку было очень непросто.