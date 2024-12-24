В Новосибирске управляющий фирмы получил срок за хищение 10 млн рублей

Преступление раскрыли. 38-летнего сотрудника обвинили в мошенничестве. Вину мужчина не признавал, однако возместил причиненный ущерб на сумму 3,9 млн руб. Суд назначил ему 4 года условно с возмещением штрафа в размере 6,4 млн руб.