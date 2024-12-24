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Posted 24 декабря, 02:45

Published 24 декабря, 02:45

Modified 24 декабря, 02:47

Updated 24 декабря, 02:47

Он похитил миллионы

В Новосибирске управляющий фирмы получил срок за хищение 10 млн рублей

24 декабря 2024, 02:45
Фото: 1MI. Он похитил миллионы
В Новосибирске был вынесен приговор управляющему фирмы за мошенничество, детали раскрыли в прокуратуре.

По данным суда, осужденный был управляющим в ООО. Он делал поддельные договоры на оказание услуг по транспорту. Благодаря своему служебному положению он похитил 10 млн рублей.

Преступление раскрыли. 38-летнего сотрудника обвинили в мошенничестве. Вину мужчина не признавал, однако возместил причиненный ущерб на сумму 3,9 млн руб. Суд назначил ему 4 года условно с возмещением штрафа в размере 6,4 млн руб.

Ранее к сотрудникам Минпромторга пришли с обысками. Должностные лица пали под подозрение о превышении полномочий. Их обвиняют в махинациях с госзакупками.

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