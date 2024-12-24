В Новосибирске устранят все нарушения в сфере отопления

Posted 24 декабря, 10:04
Published 24 декабря, 10:04
Modified 24 декабря, 10:06
Updated 24 декабря, 10:06
Власти Новосибирска устранили большинство из 225 нарушений, допущенных при подготовке к отопительному сезону, из-за которых город впервые не получил паспорт готовности к зиме. Осталось еще около 20 замечаний, по которым предстоит провести работу, сообщил прокурор Новосибирской области Александр Бучман.
«Проблемы видим, и они есть. Заверяю, что все нарушения будут устранены, сомнений в этом у нас нет», — заявил Бучман на пресс-конференции, за ходом которой наблюдал корреспондент Atas.Info.
Ранее полпред президента в Сибирском федеральном округе назвал неготовность к отопительному сезону третьего по численности населения города в России «негативным историческим прецедентом».
Вице-губернатор Олег Клемешов получил предостережение от прокуратуры за проблемы в теплоснабжением в Новосибирске и неэффективность действий областного правительства по их устранению.
В «Сибирской генерирующей компании», в свою очередь, заявляют, что отсутствие паспорта готовности — всего лишь формальность, никаких серьезных проблем с отоплением в городе энергетики не наблюдают.