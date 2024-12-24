В Новосибирске устранят все нарушения в сфере отопления

Власти Новосибирска устранили большинство из 225 нарушений, допущенных при подготовке к отопительному сезону, из-за которых город впервые не получил паспорт готовности к зиме. Осталось еще около 20 замечаний, по которым предстоит провести работу, сообщил прокурор Новосибирской области Александр Бучман.