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Posted 24 декабря, 10:04

Published 24 декабря, 10:04

Modified 24 декабря, 10:06

Updated 24 декабря, 10:06

Новосибирск не получил паспорт готовности к отопительному сезону

В Новосибирске устранят все нарушения в сфере отопления

24 декабря 2024, 10:04
Фото: 1MI. Новосибирск не получил паспорт готовности к отопительному сезону
Большинство претензий уже удалось устранить, сообщил региональный прокурор.

Власти Новосибирска устранили большинство из 225 нарушений, допущенных при подготовке к отопительному сезону, из-за которых город впервые не получил паспорт готовности к зиме. Осталось еще около 20 замечаний, по которым предстоит провести работу, сообщил прокурор Новосибирской области Александр Бучман.

«Проблемы видим, и они есть. Заверяю, что все нарушения будут устранены, сомнений в этом у нас нет», — заявил Бучман на пресс-конференции, за ходом которой наблюдал корреспондент Atas.Info.

Ранее полпред президента в Сибирском федеральном округе назвал неготовность к отопительному сезону третьего по численности населения города в России «негативным историческим прецедентом».

Вице-губернатор Олег Клемешов получил предостережение от прокуратуры за проблемы в теплоснабжением в Новосибирске и неэффективность действий областного правительства по их устранению.

В «Сибирской генерирующей компании», в свою очередь, заявляют, что отсутствие паспорта готовности — всего лишь формальность, никаких серьезных проблем с отоплением в городе энергетики не наблюдают.

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