В Новосибирске во время матча игрок ХК «Сибирь» Гордеев получил тяжелую травму

Posted 24 декабря, 03:47
Published 24 декабря, 03:47
Modified 24 декабря, 03:49
Updated 24 декабря, 03:49
Произошло все во время игры ХК «Сибирь» и «Адмирала». На матче защитник Федор Гордеев получил травму. Врачи поставили ему диагноз после обследования: разрыв мениска.
Тренер Вадим Епанчинцев во время пресс-конференции выразил надежду на скорейшее выздоровление игрока. Теперь Гордеев по состоянию здоровья пропустит тренировки и игры своей команды. Неизвестно точно, сколько времени займет восстановление.
В последнем матчи хоккеисты одержали победу над соперником. Был закрыт счет на 4:2. Победа была уверенной.