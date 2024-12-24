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Posted 24 декабря, 03:47

Published 24 декабря, 03:47

Modified 24 декабря, 03:49

Updated 24 декабря, 03:49

Игрок получил травму

В Новосибирске во время матча игрок ХК «Сибирь» Гордеев получил тяжелую травму

24 декабря 2024, 03:47
Фото: atas.info. Игрок получил травму
В Новосибирске игрок получил травму во время матча ХК «Сибирь» с соперником, о чем сообщил главный тренер команды.

Произошло все во время игры ХК «Сибирь» и «Адмирала». На матче защитник Федор Гордеев получил травму. Врачи поставили ему диагноз после обследования: разрыв мениска.

Тренер Вадим Епанчинцев во время пресс-конференции выразил надежду на скорейшее выздоровление игрока. Теперь Гордеев по состоянию здоровья пропустит тренировки и игры своей команды. Неизвестно точно, сколько времени займет восстановление.

В последнем матчи хоккеисты одержали победу над соперником. Был закрыт счет на 4:2. Победа была уверенной.

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