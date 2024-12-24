В Новосибирске во время матча игрок ХК «Сибирь» Гордеев получил тяжелую травму

Тренер Вадим Епанчинцев во время пресс-конференции выразил надежду на скорейшее выздоровление игрока. Теперь Гордеев по состоянию здоровья пропустит тренировки и игры своей команды. Неизвестно точно, сколько времени займет восстановление.