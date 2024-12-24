В Новосибирске введут режим повышенной готовности на разрушающемся мосту

Posted 24 декабря, 04:57
Published 24 декабря, 04:57
Modified 24 декабря, 04:59
Updated 24 декабря, 04:59
Режим повышенной готовности будет введен на автомобильному мосту через реку Тула на улице Петухова, в районе улицы Хилокской. Об этом во вторник, 24 декабря, в ходе оперативного совещания в мэрии сообщил начальник городского управления автомобильных дорог Валерий Жарков. Специалисты СГУПС по результатам обследования заявили о предаварийном состоянии моста в результате «деградации и разрушения железобетонной конструкции».
По словам Жаркова, в результате серьезно снижена несущая способность моста. Введение особого режима позволит начать ремонт в кратчайшие сроки. Работы планируется развернуть в первые месяцы 2025 года, завершение намечено на конец 2026 года. Полностью движение по мосту перекрывать на будут.
Ранее прокуратура вынесла предостережение из-за планов введения режима повышенной готовности на Димитровском мосту в 2025 году. Это позволило бы заключить контракт с подрядчиком на продолжение ремонта без проведения конкурса. Прокуратура сочла такой подход незаконным.