В Новосибирске введут режим повышенной готовности на разрушающемся мосту

Режим повышенной готовности будет введен на автомобильному мосту через реку Тула на улице Петухова, в районе улицы Хилокской. Об этом во вторник, 24 декабря, в ходе оперативного совещания в мэрии сообщил начальник городского управления автомобильных дорог Валерий Жарков. Специалисты СГУПС по результатам обследования заявили о предаварийном состоянии моста в результате «деградации и разрушения железобетонной конструкции».