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Posted 24 декабря, 04:57

Published 24 декабря, 04:57

Modified 24 декабря, 04:59

Updated 24 декабря, 04:59

Мост может обрушиться

В Новосибирске введут режим повышенной готовности на разрушающемся мосту

24 декабря 2024, 04:57
Фото: 1MI. Мост может обрушиться
Переправа через реку Тула находится в критическом состоянии, сообщили в муниципалитете

Режим повышенной готовности будет введен на автомобильному мосту через реку Тула на улице Петухова, в районе улицы Хилокской. Об этом во вторник, 24 декабря, в ходе оперативного совещания в мэрии сообщил начальник городского управления автомобильных дорог Валерий Жарков. Специалисты СГУПС по результатам обследования заявили о предаварийном состоянии моста в результате «деградации и разрушения железобетонной конструкции».

По словам Жаркова, в результате серьезно снижена несущая способность моста. Введение особого режима позволит начать ремонт в кратчайшие сроки. Работы планируется развернуть в первые месяцы 2025 года, завершение намечено на конец 2026 года. Полностью движение по мосту перекрывать на будут.

Ранее прокуратура вынесла предостережение из-за планов введения режима повышенной готовности на Димитровском мосту в 2025 году. Это позволило бы заключить контракт с подрядчиком на продолжение ремонта без проведения конкурса. Прокуратура сочла такой подход незаконным.

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#Новосибирск#Ремонт#Мост#Режим повышенной готовности#Техническое состояние
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