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Posted 24 декабря, 07:34

Published 24 декабря, 07:34

Modified 24 декабря, 07:36

Updated 24 декабря, 07:36

Уголовное дело завели из-за срыва сроков сдачи домов в эксплуатацию

В Новосибирске завершается расследование дела скандального застройщика Джулая

24 декабря 2024, 07:34
Фото: atas.info. Уголовное дело завели из-за срыва сроков сдачи домов в эксплуатацию
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Дело Джулая - за что задержан глава "Дискуса"
Скандальное дело о мошенничестве с новостройками компании «Дискус» готовят к предаче в суд, сообщил глава областной прокуратуры.

Уголовное дело в отношении главы группы компаний «Дискус», депутата горсовета Новосибирска Алексея Джулая, находится на финальной стадии, после ознакомления подозреваемого и адвокатов с результатами работы следователей дело будет передано в суд. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщил прокурор Новосибирской области Александр Бучман.

«Проблемы есть, часть домов достроены, над частью еще необходимо работать. Наложены обеспечительные меры», — заявил Бучман в ходе пресс-конференции, за ходом которой следил корреспондент Atas.Info.

Алексей Джулай был задержан 16 апреля 2023 года в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Речь шла о десятках жилых домов, которые строили подразделения ГК «Дискус» в микрорайонах «Плющихинский» и «Просторный». Люди полностью оплатили жилье, но здания не были сданы в срок.

Джулай в проблемах обвинял мэрию, мол, это муниципалитет не согласовал всю необходимую документацию по присоединению к сетям. В итоге дома стали сдавать десятками, из-за этого «Дискус» по итогам 2023 года стал крупнейшим застройщиком по количеству жилья, введенного в эксплуатацию.

Суд не стал арестовывать Джулая на время следствия, посчитав, что он не будет оказывать давление на свидетелей.

В октябре текущего года заместитель регионального прокурора Александр Рудь сообщал о том, что у «Дискуса» остается 11 долгостроев, все их планируется завершить до конца 2025 года.

Между тем, финансовое состояние у многих принадлежащих Алексею Джулаю компаний достаточно сложное. Их банкротства добивается налоговая служба. Мэрия, со своей стороны, через суды требует взыскания десятков миллионов рублей задолженности за аренду земельных участков.

Кто такой Алексей Джулай: депутатство, строительный бизнес и судебные иски
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