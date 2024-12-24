В Новосибирске завершается расследование дела скандального застройщика Джулая

Posted 24 декабря, 07:34
Published 24 декабря, 07:34
Modified 24 декабря, 07:36
Updated 24 декабря, 07:36
Уголовное дело в отношении главы группы компаний «Дискус», депутата горсовета Новосибирска Алексея Джулая, находится на финальной стадии, после ознакомления подозреваемого и адвокатов с результатами работы следователей дело будет передано в суд. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщил прокурор Новосибирской области Александр Бучман.
«Проблемы есть, часть домов достроены, над частью еще необходимо работать. Наложены обеспечительные меры», — заявил Бучман в ходе пресс-конференции, за ходом которой следил корреспондент Atas.Info.
Алексей Джулай был задержан 16 апреля 2023 года в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Речь шла о десятках жилых домов, которые строили подразделения ГК «Дискус» в микрорайонах «Плющихинский» и «Просторный». Люди полностью оплатили жилье, но здания не были сданы в срок.
Джулай в проблемах обвинял мэрию, мол, это муниципалитет не согласовал всю необходимую документацию по присоединению к сетям. В итоге дома стали сдавать десятками, из-за этого «Дискус» по итогам 2023 года стал крупнейшим застройщиком по количеству жилья, введенного в эксплуатацию.
Суд не стал арестовывать Джулая на время следствия, посчитав, что он не будет оказывать давление на свидетелей.
В октябре текущего года заместитель регионального прокурора Александр Рудь сообщал о том, что у «Дискуса» остается 11 долгостроев, все их планируется завершить до конца 2025 года.
Между тем, финансовое состояние у многих принадлежащих Алексею Джулаю компаний достаточно сложное. Их банкротства добивается налоговая служба. Мэрия, со своей стороны, через суды требует взыскания десятков миллионов рублей задолженности за аренду земельных участков.