В Новосибирске завершается расследование дела скандального застройщика Джулая

Алексей Джулай был задержан 16 апреля 2023 года в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Речь шла о десятках жилых домов, которые строили подразделения ГК «Дискус» в микрорайонах «Плющихинский» и «Просторный». Люди полностью оплатили жилье, но здания не были сданы в срок.