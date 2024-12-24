В Новосибирской области по нацпроекту обнаружены нарушения на 134 млн рублей

Одними из самых серьезных нарушений, выявленных при реализации нацпроектов в 2024 году, прокурор Новосибирской области Александр Бучман назвал срыв строительства объектов водоснабжения в Ордынском, Коченевском и Татарском районах. Общий ущерб составил около 134 млн рублей. По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело, руководители компании-подрядчика, ООО «СпецТрансСтрой» находятся под стражей.