В Новосибирской области по нацпроекту обнаружены нарушения на 134 млн рублей

Posted 24 декабря, 10:05
Published 24 декабря, 10:05
Modified 24 декабря, 10:07
Updated 24 декабря, 10:07
Одними из самых серьезных нарушений, выявленных при реализации нацпроектов в 2024 году, прокурор Новосибирской области Александр Бучман назвал срыв строительства объектов водоснабжения в Ордынском, Коченевском и Татарском районах. Общий ущерб составил около 134 млн рублей. По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело, руководители компании-подрядчика, ООО «СпецТрансСтрой» находятся под стражей.
«Несмотря на все это, готовность объектов 95, 79 и 75 процентов. Надеемся, что в следующем году они будут достроены», — заявил Бучман на пресс-конференции, за ходом которой наблюдал корреспондент Atas.Info.
Кроме этого, Александр Бучман сообщил и о сроках возобновления работ на стройплощадках шесть школ в Новосибирске, который возводили в рамках скандального концессионного соглашения.
Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что на территории региона больше не будет использоваться механизм концессий для строительства крупных инфраструктурных объектов.