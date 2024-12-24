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Posted 24 декабря, 10:05

Published 24 декабря, 10:05

Modified 24 декабря, 10:07

Updated 24 декабря, 10:07

С обязательствами не сплавилась скандальная компания «СпецТрансСтрой»

В Новосибирской области по нацпроекту обнаружены нарушения на 134 млн рублей

24 декабря 2024, 10:05
Фото: Изображение Midjourney. С обязательствами не сплавилась скандальная компания «СпецТрансСтрой»
Сорвано строительство трех объектов в рамках федеральной программы «Чистая вода», сообщил прокурор региона.

Одними из самых серьезных нарушений, выявленных при реализации нацпроектов в 2024 году, прокурор Новосибирской области Александр Бучман назвал срыв строительства объектов водоснабжения в Ордынском, Коченевском и Татарском районах. Общий ущерб составил около 134 млн рублей. По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело, руководители компании-подрядчика, ООО «СпецТрансСтрой» находятся под стражей.

«Несмотря на все это, готовность объектов 95, 79 и 75 процентов. Надеемся, что в следующем году они будут достроены», — заявил Бучман на пресс-конференции, за ходом которой наблюдал корреспондент Atas.Info.

Кроме этого, Александр Бучман сообщил и о сроках возобновления работ на стройплощадках шесть школ в Новосибирске, который возводили в рамках скандального концессионного соглашения.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что на территории региона больше не будет использоваться механизм концессий для строительства крупных инфраструктурных объектов.

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#Новосибирск#Прокуратура#Нарушения#Нацпроект#Чистая вода
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