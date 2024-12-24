В Новосибирской области пьяный сосед изувечил собаку

Posted 24 декабря, 04:12
Published 24 декабря, 04:12
Modified 24 декабря, 04:14
Updated 24 декабря, 04:14
Все случилось в деревне Мошковского района. Ребенок попросил помощи у волонтеров, чтобы те спасли собаку, хозяева которой к ней относятся безразлично.
Как оказалось, животному прострелили глаз. Предположительно, сделал это пьяный сосед. Сейчас владельцы собаки покрывают злоумышленника. Известно, что собака сидела на цепи.
Ребенок, сообщивший об инциденте, попросил исполнить его желание: помочь собаке и никогда ее больше не привозить обратно, чтобы спасти ее жизнь. Сейчас зоозащитники спасают животное.
Ранее мы рассказали, как в Новосибирске продавали самую крохотную собаку. За нее просили 250 тысяч рублей.