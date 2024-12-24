В России начнут строже контролировать владельцев сим-карт

В 2025 году будут введены ограничения на продажу сим-карт в одни руки: для россиян — не больше 20, для иностранцев и лиц без гражданства — не больше 10. Это относится как к личным сим-картам, так и к корпоративным. Сотовый оператор должен будет проверить уже имеющееся число сим-карт, если оно превышает лимит, оформить новый договор не получится до расторжения старого.