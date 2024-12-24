В школе Новосибирска второклассница серьезно повредила голову

Posted 24 декабря, 06:00
Published 24 декабря, 06:00
Modified 24 декабря, 06:02
Updated 24 декабря, 06:02
Инцидент произошел в школе №216. Ученица 2-го класса с ОВЗ разбила лоб на перемене. Она поскользнулась и ударилась о колонну. После травмы второклассница лечилась еще две недели.
Мать обвинила начальство учебного заведения в переполненности школы. По словам родительницы, там должно учиться всего более 1 тысячи учеников, а фактически числятся почти 4 тысяч. На переменах якобы детям нет места пройти.
Сами школьники учатся в несколько смен. И это не единственная жалоба родителей по факту переполненности.
В конце текущей недели для школьников сделают проезд в общественном транспорте бесплатным.