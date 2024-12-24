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Posted 24 декабря, 06:00

Published 24 декабря, 06:00

Modified 24 декабря, 06:02

Updated 24 декабря, 06:02

Детей в школе много

В школе Новосибирска второклассница серьезно повредила голову

24 декабря 2024, 06:00
Фото: Изображение Midjourney. Детей в школе много
В Новосибирске девочка расшибла голову в одной из школ, о чем рассказала мать пострадавшей.

Инцидент произошел в школе №216. Ученица 2-го класса с ОВЗ разбила лоб на перемене. Она поскользнулась и ударилась о колонну. После травмы второклассница лечилась еще две недели.

Мать обвинила начальство учебного заведения в переполненности школы. По словам родительницы, там должно учиться всего более 1 тысячи учеников, а фактически числятся почти 4 тысяч. На переменах якобы детям нет места пройти.

Сами школьники учатся в несколько смен. И это не единственная жалоба родителей по факту переполненности.

В конце текущей недели для школьников сделают проезд в общественном транспорте бесплатным.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Школа#Школьники#Переполненность
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