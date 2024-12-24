atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 24 декабря, 02:57

Published 24 декабря, 02:57

Modified 24 декабря, 02:59

Updated 24 декабря, 02:59

Мессенджер могут заблокировать

WhatsApp* могут заблокировать в России — в чем причина

24 декабря 2024, 02:57
Фото: 1MI. Мессенджер могут заблокировать

У жителей Новосибирска могут заблокировать WhatsApp*

В России WhatsApp* может попасть под блокировку, о чем предупредили депутаты Госдумы.

Причиной блокировки мессенджера может стать обязательное предоставление данных ФСБ, чего не ожидают от WhatsApp*. Если этот факт будут игнорировать, то компания начнет получать штрафы, а после получит уже фактическую блокировку.

Как заявляют депутаты, есть большой шанс ограничения доступа к данному мессенджеру. Это обезопасит население страны, так как через приложение работают экстремистские организации, но сам сервис категорически отказывается вести сотрудничество с правоохранителями из России.

Сам мессенджер является самой популярной платформой для общения. Ранее через него работали и школы, однако сейчас педагоги переводят чаты в другое безопасное пространство для учебы.

*WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена)

Сбой в работе мобильного оператора Yota — что случилось
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске перестали работать сайты правительства, мэрии и электронной школыРоссиянам ограничат выдачу больничных: как изменится процедура оформления в 2025 году
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Госдума#Блокировка#Депутаты#WhatsApp
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика