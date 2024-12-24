WhatsApp* могут заблокировать в России — в чем причина

Posted 24 декабря, 02:57
Published 24 декабря, 02:57
Modified 24 декабря, 02:59
Updated 24 декабря, 02:59
Причиной блокировки мессенджера может стать обязательное предоставление данных ФСБ, чего не ожидают от WhatsApp*. Если этот факт будут игнорировать, то компания начнет получать штрафы, а после получит уже фактическую блокировку.
Как заявляют депутаты, есть большой шанс ограничения доступа к данному мессенджеру. Это обезопасит население страны, так как через приложение работают экстремистские организации, но сам сервис категорически отказывается вести сотрудничество с правоохранителями из России.
Сам мессенджер является самой популярной платформой для общения. Ранее через него работали и школы, однако сейчас педагоги переводят чаты в другое безопасное пространство для учебы.
*WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена)