5 секретных мест Новосибирска, о которых не знают даже горожане

Относительно недалеко от бывшего военного городка находится место, о котором ничего не известно большинству горожан. Между тем, эта улица, ранее носившая название Нобелевская (да-да, она имеет непосредственное отношение к семье того самого Альфреда Нобеля) была одним из центров Ново-Николаевской промышленности. На берегу Оби находились склады нефтематериалов товарищества «Братья Нобель», отсюда и название улицы. Это была крупнейшая в России компания по добыче, транспортировке и переработке нефти, одним из основателей которой и был знаменитый шведский химик и филантроп.