5 секретных мест Новосибирска, о которых не знают даже горожане

Posted 25 декабря, 09:45
Published 25 декабря, 09:45
Modified 25 декабря, 11:56
Updated 25 декабря, 11:56
Новосибирск — город молодой и не особо богат историческими памятниками и любопытными для туристов локациями. Сложился уже шаблонный список мест, где рекомендуют побывать гостям города: зоопарк, Оперный театр, Михайловская набережная, Академгородок. Между тем, есть ряд неочевидных достопримечательностей, на которые стоит взглянуть поближе.
Комплекс исторических зданий, построенный в 1902-1093 годах находится прямо за железнодорожными путями вокзала «Новосибирск-Главный» на улице Владимировской. Квартал из двух- и трехэтажных зданий, выстроенных из красного кирпича, был создан, как военно-остановочный пункт для солдат, перебрасываемых по железной дороге из европейской части страны на Дальний Восток. Этот путь занимал не одну неделю и был очень утомительными. Здесь войска останавливались на несколько дней отдохнуть и помыться в бане.
Здания представляют из себя отличный образец так называемого «рационалистического модерна». До 1941 года здесь располагались части городского гарнизона, после работал эвакуированный из Ленинграда приборостроительный завод. После окончания войны здания заняли внутренние войска МВД. А с 50-х годов прошлого века комплекс занимает городская психиатрическая больница № 3. Однако вход на территорию свободный, можно погулять среди старинных корпусов и сделать много атмосферных фото.
Относительно недалеко от бывшего военного городка находится место, о котором ничего не известно большинству горожан. Между тем, эта улица, ранее носившая название Нобелевская (да-да, она имеет непосредственное отношение к семье того самого Альфреда Нобеля) была одним из центров Ново-Николаевской промышленности. На берегу Оби находились склады нефтематериалов товарищества «Братья Нобель», отсюда и название улицы. Это была крупнейшая в России компания по добыче, транспортировке и переработке нефти, одним из основателей которой и был знаменитый шведский химик и филантроп.
От нефтяного склада сейчас практически ничего не осталось, однако на улице можно увидеть строения бывшего спиртзавода, построенного в 1914 году семьей известных уральских предпринимателей Злоказовых. Но бизнес не задался.
«Случилась война, а вместе с ней сухой закон. Огромный завод, с огромными мощностями. И всё, ничего нельзя. То есть на самом деле, можно было спирт производить и сдавать на государственные винные склады, а дальше бы они его куда-то на технические нужды отправляли. Но завод был закрыт», — рассказывает краевед Наталья Липатникова.
Кроме бывших производственных помещений сохранилось старинное здание заводоуправления и жилые дома для заводчан. Тут же, на второй линии, можно увидеть, пожалуй, один из самых необычных домов Новосибирска — бревенчатую двухэтажку с пристроенными наружными подъездами, выполненными в виде железных коробов.
А из-под асфальта проглядывает дореволюционная булыжная мостовая.
Продолжая историческую тему, перенесемся в Левобережье Новосибирска, в Кировский район. Тут, вдоль улицы Мира расположен очень фактурный микрорайон, получивший свое название из-за завода расточных станков, эвакуированного в годы Великой Отечественной в Новосибирск. Микрорайон построили после войны и его часто называют «Сибирской Флоренцией» за сходство некоторых архитектурных элементов.
Первоначально дворы утопали в зелени, тут работали фонтаны, жизнь в заводском соцгороде текла размеренно. Но постепенно дома ветшали, в 90-е пришло окончательное запустение, район стал откровенно криминальным, люди старались уехать в более благополучные места города.
Сегодня ситуация стала лучше, по дворам Расточки можно гулять без опаски, часть зданий даже отремонтировали. Однако судьба интересного исторического жилмассива туманна.
Никакого охранного статуса здания не имеют и городские власти неоднократно озвучивали планы по застройке этой части Новосибирска новыми домами. Пока до этого не дошло, но краеведы настаивают, что часть микрорайона нужно обязательно сохранить. Часть же, занятая ветхими двухэтажными шлакоблочными домами, похоже, действительно обречена на снос.
Удивительное место в микрорайоне Нижняя Ельцовка, это Советский район города. Добираться сюда на общественном транспорте из центра города долго и с пересадками. Но оно того стоит. В отличие от предыдущих мест с богатой историей, небольшой скромный буддистский храм в окружении молитвенных барабанов и деревьев, увешанных разноцветными лентами, начали строить в 2012 году и открыли в 2015.
Каждый день тут проходят молебны, служители дацана устраивают встречи с различными представителями веры. Это место интересно возможностью погружения в восточную культуру, даже если вы убежденный атеист.
Кроме храма, на территории расположены три бурятские юрты, где можно познакомится с деталями быта кочевых народов и попробовать настоящие бурятские буузы. Ценители говорят, что вкуснее такого блюда в городе нет.
Вновь вернемся в Левобережье, на одну из главных улиц, имени Станиславского. Здесь, на первом этаже одной из величественных «сталинок» (заметим, архитектура улицы сама по себе заслуживает пристального внимания) работает уникальное заведение общепита с простым названием «Пышечная».
Многие шутят, что пышечная выполняет функцию своеобразной машины времени. Бытует мнение, что интерьер здесь не менялся со времени открытия заведения, то есть, с 60-х годов прошлого века. Однако знатоки говорят, что главная «фишка», советская мозаика на стенах, появилась позже, в 80-е годы. И конечно же, пышки, которые тут готовят так же по неизмененному рецепту. Кроме того, можно взять очень вкусные беляши, есть в меню и алкоголь.
Коренные жители района любят вспомнить, как ходили сюда в детстве с родителями, а теперь зачастую приходят опрокинуть за столиком 100 граммов, закусить пышкой и предаться ностальгии.