Атлантический циклон принесет тепло и снег в Новосибирск к Новому году

На текущей неделе морозы в области достигают отметок -28 градусов, особенно холодно в ночное время в южных и восточных районах, таких как Сузун, Маслянино и Искитим. Однако уже с четверга, 26 декабря, ожидается потепление: ночью температура поднимется до -17 градусов, а днем — до -9. В самом Новосибирске погода будет мягче — ночные морозы ослабеют до -19 градусов, а дневные — до -11. Синоптики из Западно-Сибирского Гидрометцентра объясняют перемены приближением теплых воздушных масс из Северной Атлантики.