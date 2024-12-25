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Posted 25 декабря, 12:19

Published 25 декабря, 12:19

Modified 25 декабря, 12:21

Updated 25 декабря, 12:21

Заснеженный лес

Атлантический циклон принесет тепло и снег в Новосибирск к Новому году

25 декабря 2024, 12:19
Фото: 1MI. Заснеженный лес
Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Морозы, установившиеся в регионе, постепенно сдают позиции. Уже к концу недели, благодаря влиянию атлантического циклона, температура начнет повышаться, а в регион придут снегопады, сообщают синоптики.

На текущей неделе морозы в области достигают отметок -28 градусов, особенно холодно в ночное время в южных и восточных районах, таких как Сузун, Маслянино и Искитим. Однако уже с четверга, 26 декабря, ожидается потепление: ночью температура поднимется до -17 градусов, а днем — до -9. В самом Новосибирске погода будет мягче — ночные морозы ослабеют до -19 градусов, а дневные — до -11. Синоптики из Западно-Сибирского Гидрометцентра объясняют перемены приближением теплых воздушных масс из Северной Атлантики.

С пятницы, 27 декабря, в области ожидаются снегопады различной интенсивности. Ночью прогнозируется небольшой снег, а днем осадки усилятся. Температура продолжит повышаться: ночью — до -13 градусов, днем — до -7.

В субботу, 28 декабря, в регионе прогнозируются метели и порывистый ветер, достигающий 16 м/с. Днем потеплеет до -4…-6 градусов. Такая погода сохранится до конца года.

Синоптики обнадеживают: морозов в новогоднюю ночь ждать не стоит. Температура в городе не опустится ниже -15 градусов, а в пригородах будет чуть холоднее. Легкий снег создаст праздничную атмосферу, а теплый ветер станет приятным бонусом для тех, кто собирается встретить праздник на открытом воздухе.

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#Алина Гурицкая#Политика#Новосибирск#Синоптики#Температура#Морозы#Похолодание#Потепление#Снегопады#Новый год в Новосибирске 2025
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