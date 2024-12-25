Атлантический циклон принесет тепло и снег в Новосибирск к Новому году

Posted 25 декабря, 12:19
Published 25 декабря, 12:19
Modified 25 декабря, 12:21
Updated 25 декабря, 12:21
На текущей неделе морозы в области достигают отметок -28 градусов, особенно холодно в ночное время в южных и восточных районах, таких как Сузун, Маслянино и Искитим. Однако уже с четверга, 26 декабря, ожидается потепление: ночью температура поднимется до -17 градусов, а днем — до -9. В самом Новосибирске погода будет мягче — ночные морозы ослабеют до -19 градусов, а дневные — до -11. Синоптики из Западно-Сибирского Гидрометцентра объясняют перемены приближением теплых воздушных масс из Северной Атлантики.
С пятницы, 27 декабря, в области ожидаются снегопады различной интенсивности. Ночью прогнозируется небольшой снег, а днем осадки усилятся. Температура продолжит повышаться: ночью — до -13 градусов, днем — до -7.
В субботу, 28 декабря, в регионе прогнозируются метели и порывистый ветер, достигающий 16 м/с. Днем потеплеет до -4…-6 градусов. Такая погода сохранится до конца года.
Синоптики обнадеживают: морозов в новогоднюю ночь ждать не стоит. Температура в городе не опустится ниже -15 градусов, а в пригородах будет чуть холоднее. Легкий снег создаст праздничную атмосферу, а теплый ветер станет приятным бонусом для тех, кто собирается встретить праздник на открытом воздухе.