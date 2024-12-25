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Posted 25 декабря, 09:12

Published 25 декабря, 09:12

Modified 25 декабря, 09:14

Updated 25 декабря, 09:14

Бензин станет дороже с 2025 года

Бензин подорожает в России в 2025 году

25 декабря 2024, 09:12
Фото: 1MI. Бензин станет дороже с 2025 года
По мнению экспертов, цены на бензин могут подняться на 20% с нового года.

По мнению некоторых экспертов, цены могут увеличится на 20% на фоне повышения тарифов из-за увеличения налогов.

С 1 января 2025 года акцизы на бензин поднимут на 4,7%. Это может привести к росту цен на заправках порядком на 10%.

Ранее сообщалось о резком росте цен на топливо в Новосибирской области. В начале декабря минимальная стоимость литра самого популярного топлива в Новосибирске составила 56,3 рубля.

Проезд в общественном транспорте станет дороже для жителей Новосибирска
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#София Самарина#Экономика#Общество#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Цены#Сибирь#Налоги
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