Бензин подорожает в России в 2025 году

Posted 25 декабря, 09:12
Published 25 декабря, 09:12
Modified 25 декабря, 09:14
Updated 25 декабря, 09:14
По мнению некоторых экспертов, цены могут увеличится на 20% на фоне повышения тарифов из-за увеличения налогов.
С 1 января 2025 года акцизы на бензин поднимут на 4,7%. Это может привести к росту цен на заправках порядком на 10%.
Ранее сообщалось о резком росте цен на топливо в Новосибирской области. В начале декабря минимальная стоимость литра самого популярного топлива в Новосибирске составила 56,3 рубля.