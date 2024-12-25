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Posted 25 декабря, 11:59

Published 25 декабря, 11:59

Modified 25 декабря, 12:01

Updated 25 декабря, 12:01

Момент взрывов

Еще один поджог банка — что известно о «фейерверке» в бизнес-центре Новосибирска

25 декабря 2024, 11:59
Фото: АСТ-54. Момент взрывов

В Новосибирске девушка устроила взрыв в бизнес-центре

Вечером 25 декабря девушка пыталась устроить пожар в бизнес-центре, предположительно она действовала по наводке мошенников.

25 декабря вечером, на улице Фрунзе, 5, в Центральном районе Новосибирска, произошло происшествие с использованием пиротехники. Девушка, которая сейчас является подозреваемой, зажгла пиротехнические изделия прямо на тротуаре. Огни отлетали в деревья, прохожих и рядом паркующиеся автомобили.

Очевидцы запечатли это на видео, которое быстро разошлось по соцсетям. По описанию свидетелей, девушка выставила коробку с фейерверком, после чего второпях покинула место. Комментирующие событие заявляли, что фейерверк взрывался на очень низкой высоте, что угрожало безопасности прохожих.

Фото: АСТ-54

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД задержали девушку. В ГУ МВД по Новосибирску подтвердили, что гражданка 2003 года рождения действовала по указанию мошенников, взявших ее под свой контроль через телефонные обманы.

Это не первый подобный случай за последние дни. Поджоги и взрывы неоднократно совершались в разных отделениях Сбербанка по всей России — Санкт-Петербурге, Москве и Перми, также отделение Сбербанка горело в новосибирском Академгородке. Отметим, что в бизнес-центре на улице Фрунзе также находился Совкомбанк.

Сбербанк горит: массовые поджоги произошли по всей России — что происходит
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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Фейерверк#Мошенничество#Сбербанк#ЧП#Поджог
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