Еще один поджог банка — что известно о «фейерверке» в бизнес-центре Новосибирска

Это не первый подобный случай за последние дни. Поджоги и взрывы неоднократно совершались в разных отделениях Сбербанка по всей России — Санкт-Петербурге, Москве и Перми, также отделение Сбербанка горело в новосибирском Академгородке. Отметим, что в бизнес-центре на улице Фрунзе также находился Совкомбанк.