Еще один поджог банка — что известно о «фейерверке» в бизнес-центре Новосибирска

Posted 25 декабря, 11:59
Published 25 декабря, 11:59
Modified 25 декабря, 12:01
Updated 25 декабря, 12:01
25 декабря вечером, на улице Фрунзе, 5, в Центральном районе Новосибирска, произошло происшествие с использованием пиротехники. Девушка, которая сейчас является подозреваемой, зажгла пиротехнические изделия прямо на тротуаре. Огни отлетали в деревья, прохожих и рядом паркующиеся автомобили.
Очевидцы запечатли это на видео, которое быстро разошлось по соцсетям. По описанию свидетелей, девушка выставила коробку с фейерверком, после чего второпях покинула место. Комментирующие событие заявляли, что фейерверк взрывался на очень низкой высоте, что угрожало безопасности прохожих.
Прибывшие на место сотрудники ГИБДД задержали девушку. В ГУ МВД по Новосибирску подтвердили, что гражданка 2003 года рождения действовала по указанию мошенников, взявших ее под свой контроль через телефонные обманы.
Это не первый подобный случай за последние дни. Поджоги и взрывы неоднократно совершались в разных отделениях Сбербанка по всей России — Санкт-Петербурге, Москве и Перми, также отделение Сбербанка горело в новосибирском Академгородке. Отметим, что в бизнес-центре на улице Фрунзе также находился Совкомбанк.