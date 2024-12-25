«Это ужас ужасный»: блогер-урбанист высказался о выделенных полосах в Новосибирске

Posted 25 декабря, 12:27
Published 25 декабря, 12:27
Modified 25 декабря, 12:35
Updated 25 декабря, 12:35
Выделенные полосы для общественного транспорта — это не просто разметка на асфальте. Это эффективный инструмент для борьбы с пробками, улучшения экологии и повышения качества жизни горожан. В Новосибирске, как и во многих других городах России, вопрос создания таких полос остаётся актуальным.
«Если посмотреть условно километраж выделенных линий, то мы увидим, что в соседнем Красноярске их намного больше, чем в Новосибирске, потому что там еще лет 15 назад поняли, что выделенные полосы нужны, что без этого общественный транспорт умрет. И поэтому не самые лучшие, конечно, они делают выделенки, но тем не менее они их не боятся делать», — отмечает блогер-урбанист в беседе с atas.info.
Выделенные полосы обеспечивают приоритетное движение автобусов, троллейбусов и маршрутных такси, что позволяет пассажирам быстрее добираться до пункта назначения. Они устраняют задержки, вызванные пробками, и делают общественный транспорт конкурентоспособным по сравнению с личными автомобилями.
Сокращение времени поездок. Исследования показывают, что выделенные полосы снижают время в пути общественного транспорта до 30%.
Стабильность расписания. При отсутствии пробок автобусы и троллейбусы могут придерживаться графика, что увеличивает их привлекательность для пассажиров.
Снижение нагрузки на дороги. Удобный общественный транспорт мотивирует людей пересаживаться с личных автомобилей, сокращая количество машин на дорогах.
Экологичность. Меньше автомобилей — меньше выбросов вредных веществ.
На данный момент в Новосибирске обустроено 25,4 километра выделенных полос, но этого явно недостаточно для города с миллионным населением. До 2030 года в рамках программы развития транспортной инфраструктуры планируется создать ещё 56 километров таких полос. Однако реализация этих планов идёт медленно.
Недостаточный контроль за соблюдением правил. Многие водители личных автомобилей игнорируют выделенные полосы, превращая их в обычные.
Отсутствие достаточного финансирования. Установка камер фиксации нарушений откладывается, что снижает эффективность полос.
Низкая популярность общественного транспорта. Из-за нерегулярного движения и неудобных маршрутов жители предпочитают автомобили.
«В Новосибирске ситуация с выделенками — это ужасный ужас, и полицейским все равно. Точнее, и чиновникам в мэрии не всем далеко понятно, зачем нужны выделенные полосы. Полицейские игнорируют даже контроль за существующими выделенными полосами. И в итоге общественный транспорт превращается в бабковоз, который ходит раз в никогда и едет со скоростью пешехода», — отмечает Аркадий Гершман.
Красноярск и Москва — яркие примеры того, как выделенные полосы могут улучшить транспортную ситуацию. В Москве количество автобусов на выделенных полосах увеличилось на 20%, а время поездок сократилось на 25%. Блогер отмечает, что Новосибирску стоит обратить внимание на этот опыт и ускорить реализацию собственных планов.