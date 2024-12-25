«Это ужас ужасный»: блогер-урбанист высказался о выделенных полосах в Новосибирске

Выделенные полосы для общественного транспорта — это не просто разметка на асфальте. Это эффективный инструмент для борьбы с пробками, улучшения экологии и повышения качества жизни горожан. В Новосибирске, как и во многих других городах России, вопрос создания таких полос остаётся актуальным.