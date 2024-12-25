atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 25 декабря, 12:27

Published 25 декабря, 12:27

Modified 25 декабря, 12:35

Updated 25 декабря, 12:35

Выделенная полоса

«Это ужас ужасный»: блогер-урбанист высказался о выделенных полосах в Новосибирске

25 декабря 2024, 12:27
Фото: 1MI. Выделенная полоса

Блогер-урбанист высказался об обустройстве выделенных полос в Новосибирске

Блогер-урбанист рассказал, какая ситуация в Новосибирске с выделенными полосами и почему городу нужно менять подход к ним.

Выделенные полосы для общественного транспорта — это не просто разметка на асфальте. Это эффективный инструмент для борьбы с пробками, улучшения экологии и повышения качества жизни горожан. В Новосибирске, как и во многих других городах России, вопрос создания таких полос остаётся актуальным.

«Если посмотреть условно километраж выделенных линий, то мы увидим, что в соседнем Красноярске их намного больше, чем в Новосибирске, потому что там еще лет 15 назад поняли, что выделенные полосы нужны, что без этого общественный транспорт умрет. И поэтому не самые лучшие, конечно, они делают выделенки, но тем не менее они их не боятся делать», — отмечает блогер-урбанист в беседе с atas.info.

Что такое выделенные полосы и зачем они нужны

Выделенные полосы обеспечивают приоритетное движение автобусов, троллейбусов и маршрутных такси, что позволяет пассажирам быстрее добираться до пункта назначения. Они устраняют задержки, вызванные пробками, и делают общественный транспорт конкурентоспособным по сравнению с личными автомобилями.

Преимущества выделенных полос:

  1. Сокращение времени поездок. Исследования показывают, что выделенные полосы снижают время в пути общественного транспорта до 30%.

  2. Стабильность расписания. При отсутствии пробок автобусы и троллейбусы могут придерживаться графика, что увеличивает их привлекательность для пассажиров.

  3. Снижение нагрузки на дороги. Удобный общественный транспорт мотивирует людей пересаживаться с личных автомобилей, сокращая количество машин на дорогах.

  4. Экологичность. Меньше автомобилей — меньше выбросов вредных веществ.

Ситуация в Новосибирске

На данный момент в Новосибирске обустроено 25,4 километра выделенных полос, но этого явно недостаточно для города с миллионным населением. До 2030 года в рамках программы развития транспортной инфраструктуры планируется создать ещё 56 километров таких полос. Однако реализация этих планов идёт медленно.

Проблемы, с которыми сталкивается город:

  • Недостаточный контроль за соблюдением правил. Многие водители личных автомобилей игнорируют выделенные полосы, превращая их в обычные.

  • Отсутствие достаточного финансирования. Установка камер фиксации нарушений откладывается, что снижает эффективность полос.

  • Низкая популярность общественного транспорта. Из-за нерегулярного движения и неудобных маршрутов жители предпочитают автомобили.

«В Новосибирске ситуация с выделенками — это ужасный ужас, и полицейским все равно. Точнее, и чиновникам в мэрии не всем далеко понятно, зачем нужны выделенные полосы. Полицейские игнорируют даже контроль за существующими выделенными полосами. И в итоге общественный транспорт превращается в бабковоз, который ходит раз в никогда и едет со скоростью пешехода», — отмечает Аркадий Гершман.

Красноярск и Москва — яркие примеры того, как выделенные полосы могут улучшить транспортную ситуацию. В Москве количество автобусов на выделенных полосах увеличилось на 20%, а время поездок сократилось на 25%. Блогер отмечает, что Новосибирску стоит обратить внимание на этот опыт и ускорить реализацию собственных планов.

«Где они, автобусы-то ваши?»: топ проблемных городских маршрутов в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
«Лишь громкое название»: блогер раскритиковал городскую электричку в НовосибирскеВ Новосибирске начнут пользоваться картой «Тройка» в общественном транспорте«Ходит раз в никогда»: известный блогер ужаснулся от транспорта в Новосибирске
#Алина Гурицкая#Транспорт#Экология#Новосибирск#Пробки#Общественный транспорт#Красноярск#Транспортная инфраструктура#Выделенные полосы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика