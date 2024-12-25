Гнев богов. В 2025 году ожидаются рекордные магнитные бури — график

Солнечная активность с начала текущего цикла, начавшегося в 2019 году, превзошла все ожидания. По словам руководителя Лаборатории солнечной астрономии РАН Сергея Богачева, реальная интенсивность активности оказалась значительно выше прогнозируемой. В августе 2024 года индекс солнечного цикла достиг рекордных значений, что свидетельствует о накоплении огромных энергетических запасов на Солнце. Если изначально пик активности ожидался в 2024 году, то теперь ученые склоняются к тому, что максимум придётся на 2025 год. Более того, циклы солнечной активности, включая 22-летний цикл Хейла, могут продлить период усиленной геомагнитной активности до 2028 года.