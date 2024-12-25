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Posted 25 декабря, 11:23

Published 25 декабря, 11:23

Modified 25 декабря, 11:23

Updated 25 декабря, 11:23

Вспышки на Солнце

Гнев богов. В 2025 году ожидаются рекордные магнитные бури — график

25 декабря 2024, 11:23
Фото: Изображение Midjourney. Вспышки на Солнце

В 2025 году россиян ожидают сильные магнитные бури

2025 год обещает стать годом рекордной солнечной активности, что обусловлено 11-летним циклом Швабе.

В этом цикле Солнце достигает пика своей активности, сопровождаемого увеличением количества солнечных пятен, вспышек и корональных выбросов массы. Предшествующий 2024 год уже стал знаковым, удивив ученых мощными магнитными бурями, пик которых пришелся на май и октябрь. Однако специалисты предупреждают: это только начало, а в 2025 году Землю ожидают еще более интенсивные геомагнитные возмущения.

Научные прогнозы

Солнечная активность с начала текущего цикла, начавшегося в 2019 году, превзошла все ожидания. По словам руководителя Лаборатории солнечной астрономии РАН Сергея Богачева, реальная интенсивность активности оказалась значительно выше прогнозируемой. В августе 2024 года индекс солнечного цикла достиг рекордных значений, что свидетельствует о накоплении огромных энергетических запасов на Солнце. Если изначально пик активности ожидался в 2024 году, то теперь ученые склоняются к тому, что максимум придётся на 2025 год. Более того, циклы солнечной активности, включая 22-летний цикл Хейла, могут продлить период усиленной геомагнитной активности до 2028 года.

Эти данные говорят о том, что природа солнечной активности остаётся сложной и многогранной. Даже самые современные математические модели не всегда точно предсказывают силу магнитных бурь. В таких условиях учёные призывают к подготовке инфраструктуры и технологий, способных противостоять космической погоде.

Влияние магнитных бурь на Землю и человека

Магнитные бури — это возмущения геомагнитного поля, вызванные взаимодействием Земли с потоками солнечной плазмы. Они влияют на работу спутников, электросетей и космической техники, могут приводить к сбоям в навигационных системах и связи. Особую опасность они представляют для космонавтов и экипажей воздушных судов, подвергающихся повышенной радиационной нагрузке.

Влияние на человеческое здоровье остаётся предметом споров. Исследования показывают, что некоторые люди действительно ощущают ухудшение самочувствия в периоды магнитных бурь. Часто это проявляется в виде головной боли, скачков артериального давления, бессонницы и общей слабости. Наиболее уязвимы люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Тем не менее учёные подчёркивают, что влияние магнитных бурь на организм не всегда доказано однозначно, поскольку его трудно отделить от других факторов окружающей среды.

Что ждать в январе 2025 года?

Уже в начале 2025 года ожидается серия мощных магнитных бурь. По прогнозам, их пик придётся на январь, а наиболее уязвимыми окажутся жители северных широт. Специалисты рекомендуют следить за прогнозами космической погоды и предпринимать меры предосторожности: избегать излишней физической нагрузки, обеспечивать нормальный питьевой режим и минимизировать стресс.

Наблюдение за магнитными бурями также предоставляет уникальные возможности для научных исследований и любительских наблюдений. Интенсивные вспышки часто сопровождаются красивейшими северными сияниями, которые можно будет увидеть даже в регионах, где такие явления встречаются редко.

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#Алина Гурицкая#Общество#Россия
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