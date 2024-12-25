ГОСТ на шаурму появится в России в 2025 году

Posted 25 декабря, 09:39
Published 25 декабря, 09:39
Modified 25 декабря, 09:42
Updated 25 декабря, 09:42
Решение ввести ГОСТы на шаурму приняли после проверок нескольких точек: нарушения были обнаружены в 27 из 29 из них, пишет «Газета.ру».
Глава Роскачества Максим Протасов заявил, что данный вид продукции необходимо «держать на контроле». По его словам, в дальнейшем ожидается появление ГОСТа на принципы пищевой безопасности.
Некоторые специалисты выразили сомнения в действенности данной меры. Глава «Потребнадзора» Александр Виноградов высказался, что обеспечить следование производителями ГОСТам может быть затруднительно.
Ранее в Новосибирской области закрыли кае за нарушение стандартов безопасности. А также стало известно об отравлении сальмонеллой из-за суши десятков новосибирцев.