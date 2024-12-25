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Posted 25 декабря, 09:39

Published 25 декабря, 09:39

Modified 25 декабря, 09:42

Updated 25 декабря, 09:42

ГОСТ на шаурму появится в России в 2025 году

ГОСТ на шаурму появится в России в 2025 году

25 декабря 2024, 09:39
Фото: 1MI.
На фоне массовых отравлений в заведениях быстрого питания, в Роскачестве приняли решение о введении новых стандартов безопасности.

Решение ввести ГОСТы на шаурму приняли после проверок нескольких точек: нарушения были обнаружены в 27 из 29 из них, пишет «Газета.ру».

Глава Роскачества Максим Протасов заявил, что данный вид продукции необходимо «держать на контроле». По его словам, в дальнейшем ожидается появление ГОСТа на принципы пищевой безопасности.

Некоторые специалисты выразили сомнения в действенности данной меры. Глава «Потребнадзора» Александр Виноградов высказался, что обеспечить следование производителями ГОСТам может быть затруднительно.

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