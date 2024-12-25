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Posted 25 декабря, 13:17

Published 25 декабря, 13:17

Modified 25 декабря, 13:19

Updated 25 декабря, 13:19

Торговый центр в Снегирях

Как будут работать ТРЦ Новосибирска в Новый год — график

25 декабря 2024, 13:17
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Торговый центр в Снегирях

В Новосибирске опубликовалиграфик работы ТРЦ в Новый год

К новогодним праздникам крупнейшие ТРЦ города обновили расписание, учтя особенности праздничного сезона.

ТРЦ «Аура»

В одном из самых популярных торговых центров Новосибирска график работы адаптирован под нужды посетителей:

  • 31 декабря: магазины открыты с 10:00 до 20:00.
  • 1 января: работа начинается позже, с 13:00 до 22:00.
  • С 2 января: торговые галереи возвращаются к привычному режиму — с 10:00 до 22:00.

Кинотеатр «Формула кино», расположенный в ТРЦ, 31 декабря завершит сеансы в 20:00, а 1 января порадует киноманов с 11:00 утра до 03:30 ночи.

Для удобства посетителей изменено и расписание бесплатных автобусов:

  • 31 декабря: автобусы курсируют с 09:00 до 20:00.
  • 1 января: движение начинается в 13:00 и заканчивается в 22:00.
ТРЦ «Аура»
ТРЦ «Аура». Фото: Алина Гурицкая. atas.info

ТРЦ «Галерея Новосибирск»

Этот торговый центр готов принять посетителей в следующие часы:

  • 31 декабря: с 10:00 до 20:00.
  • 1 января: с 12:00 до 22:00.
  • С 2 января: стандартный график с 10:00 до 22:00.
ТРЦ «Галерея Новосибирск»
ТРЦ «Галерея Новосибирск». Фото: Алина Гурицкая. atas.info

МФК «САН СИТИ»

Торгово-развлекательный комплекс также подготовил праздничное расписание:

  • 31 декабря: с 10:00 до 20:00.
  • 1 января: ограниченный режим с 12:00 до 22:00.
  • С 2 января: возвращение к обычным часам работы — с 10:00 до 22:00.
МФК «САН СИТИ»
МФК «САН СИТИ». Фото: Алина Гурицкая. atas.info

ТРЦ «МЕГА»

Крупнейший торговый центр города меняет график работы на каникулы:

  • 31 декабря: с 10:00 до 18:00.
  • 1 января: с 14:00 до 22:00.
  • С 2 января: стандартный режим с 10:00 до 22:00.

Отдельные магазины в МЕГЕ также предоставили свою информацию:

  • Гипермаркет Auchan:

    • 31 декабря: с 08:00 до 20:00.
    • 1 января: выходной.
    • 2 января: с 10:00 до 22:00.
    • С 3 января: стандартный график с 08:00 до 23:00.

  • «Лемана Про»:

    • 31 декабря: с 08:00 до 18:00.
    • 1 января: выходной.
    • С 2 января: в обычном режиме.
ТРЦ «МЕГА»
ТРЦ «МЕГА». Фото: 2GIS

ТРЦ «Сибирский Молл»

График работы включает:

  • 31 декабря: торговая галерея открыта с 10:00 до 18:00.
  • 1 января: выходной день.
  • С 2 января: обычный режим работы — с 10:00 до 22:00.

Кинотеатр «Киносити», расположенный в комплексе, 31 декабря завершит работу в 20:30, а 1 января начнёт показы с 12:00 и продолжит до 03:00.

ТРЦ «Сибирский Молл»
ТРЦ «Сибирский Молл». Фото: 2GIS

На что обратить внимание?

В период праздников расписание работы некоторых торговых центров может корректироваться. Чтобы избежать неудобств, рекомендуется уточнять актуальные часы работы на официальных сайтах или в социальных сетях ТРЦ.

Новосибирцы на Новый год могут остаться без такси
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Новый год#Сибирский Молл#График работы#Аура#ТРЦ#Галерея Новосибирск
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