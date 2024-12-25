Как будут работать ТРЦ Новосибирска в Новый год — график

Posted 25 декабря, 13:17
Published 25 декабря, 13:17
Modified 25 декабря, 13:19
Updated 25 декабря, 13:19
В одном из самых популярных торговых центров Новосибирска график работы адаптирован под нужды посетителей:
Кинотеатр «Формула кино», расположенный в ТРЦ, 31 декабря завершит сеансы в 20:00, а 1 января порадует киноманов с 11:00 утра до 03:30 ночи.
Для удобства посетителей изменено и расписание бесплатных автобусов:
Этот торговый центр готов принять посетителей в следующие часы:
Торгово-развлекательный комплекс также подготовил праздничное расписание:
Крупнейший торговый центр города меняет график работы на каникулы:
Отдельные магазины в МЕГЕ также предоставили свою информацию:
Гипермаркет Auchan:
«Лемана Про»:
График работы включает:
Кинотеатр «Киносити», расположенный в комплексе, 31 декабря завершит работу в 20:30, а 1 января начнёт показы с 12:00 и продолжит до 03:00.
В период праздников расписание работы некоторых торговых центров может корректироваться. Чтобы избежать неудобств, рекомендуется уточнять актуальные часы работы на официальных сайтах или в социальных сетях ТРЦ.