Киллеров осудили в Новосибирске за стрельбу в бизнесмена

Posted 25 декабря, 10:27
Published 25 декабря, 10:27
Modified 25 декабря, 10:29
Updated 25 декабря, 10:29
В 2023 году 34 и 38-летних мужчин наняли для убийства бизнесмена. Они выстрелили в предпринимателя семь раз из пистолета, однако мужчина выжил благодаря своевременной помощи.
За данное преступление им обещали 10 млн рублей. Злоумышленников поймали. Им предъявили четыре статьи, включая покушение на убийство по найму, а также хранение оружия.
Расследование было завершено. Теперь суд им вынес приговор: от 10 до 12 лет, в зависимости от роли участия в преступлении