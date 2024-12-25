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Posted 25 декабря, 12:14

Published 25 декабря, 12:14

Modified 25 декабря, 12:16

Updated 25 декабря, 12:16

Черная собака

Мэрии Бердска придется заплатить за нападение бродячей собаки на ребенка

25 декабря 2024, 12:14
Фото: 1MI. Черная собака
Суд Бердска обязал администрацию города выплатить 50 тысяч рублей компенсации семье мальчика, пострадавшего от нападения бродячей собаки.

Инцидент произошел еще в мае 2024 года на детской площадке в микрорайоне Белокаменный, но решение суда было вынесено только 25 декабря. По данным суда, мальчика укусила бесхозная собака, вырвавшаяся из стаи, которая обитала в районе площадки. Ребенок получил рану левого бедра. Этот случай причинил мальчику не только физические, но и нравственные страдания, о чем свидетельствовало заключение прокурора города, выступившего в интересах пострадавшего.

Мэрия Бердска, несмотря на ответственность за контроль над популяцией бродячих животных, на судебное заседание не явилась. Прокурор подал иск о компенсации морального вреда, и суд встал на сторону пострадавшего.

Решение суда предполагает выплату 50 тысяч рублей в пользу семьи мальчика. Оно пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано, но подобные случаи не редкость. Как сообщили в Бердском городском суде, в 2024 году было рассмотрено еще четыре подобных иска, в результате которых с администрации города взыскано более 200 тысяч рублей.

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