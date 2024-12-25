Мэрии Бердска придется заплатить за нападение бродячей собаки на ребенка

Решение суда предполагает выплату 50 тысяч рублей в пользу семьи мальчика. Оно пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано, но подобные случаи не редкость. Как сообщили в Бердском городском суде, в 2024 году было рассмотрено еще четыре подобных иска, в результате которых с администрации города взыскано более 200 тысяч рублей.