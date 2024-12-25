Мэрии Бердска придется заплатить за нападение бродячей собаки на ребенка

Posted 25 декабря, 12:14
Published 25 декабря, 12:14
Modified 25 декабря, 12:16
Updated 25 декабря, 12:16
Инцидент произошел еще в мае 2024 года на детской площадке в микрорайоне Белокаменный, но решение суда было вынесено только 25 декабря. По данным суда, мальчика укусила бесхозная собака, вырвавшаяся из стаи, которая обитала в районе площадки. Ребенок получил рану левого бедра. Этот случай причинил мальчику не только физические, но и нравственные страдания, о чем свидетельствовало заключение прокурора города, выступившего в интересах пострадавшего.
Мэрия Бердска, несмотря на ответственность за контроль над популяцией бродячих животных, на судебное заседание не явилась. Прокурор подал иск о компенсации морального вреда, и суд встал на сторону пострадавшего.
Решение суда предполагает выплату 50 тысяч рублей в пользу семьи мальчика. Оно пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано, но подобные случаи не редкость. Как сообщили в Бердском городском суде, в 2024 году было рассмотрено еще четыре подобных иска, в результате которых с администрации города взыскано более 200 тысяч рублей.