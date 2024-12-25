Назван топ-5 крупных выигрышей в Новосибирской области

В текущем году было несколько самых крупных выигрышей. В лидерах совсем недавний — в декабре мужчина выиграл 52 млн рублей. Причем данная победа для него не первая. Он выигрывал автомобиль и деньги. Миллионы сибиряк потратит на благотворительность и свои нужды.