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Posted 25 декабря, 02:19

Published 25 декабря, 02:19

Modified 25 декабря, 02:21

Updated 25 декабря, 02:21

Новосибирцы побеждали

Назван топ-5 крупных выигрышей в Новосибирской области

25 декабря 2024, 02:19
Фото: 1MI. Новосибирцы побеждали
В Новосибирской области сибиряки выигрывали миллионы, о чем Atas.info сообщили в государственной лотерее.

В текущем году было несколько самых крупных выигрышей. В лидерах совсем недавний — в декабре мужчина выиграл 52 млн рублей. Причем данная победа для него не первая. Он выигрывал автомобиль и деньги. Миллионы сибиряк потратит на благотворительность и свои нужды.

Как рассказали Atas.info в «Столото», второй по размеру выигрыш составил 28 млн рублей. Его получила кладовщица, работающая на птицефабрике. На третьем месте счастливчик получил 24 млн рублей на четвертом — 22 млн, а на пятом — 5 млн рублей.

Ранее мы рассказывали, как работяга с завода получил 2 млн рублей. Он считает, что удачу ему принесла черепаха. Выигрыш он собирался потратить на ремонт и шубу для жены.

Счастливый житель Новосибирска выиграл 52 млн рублей
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Победа#Лотерея#Выигрыш#Миллионы
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