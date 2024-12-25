Назван топ-5 крупных выигрышей в Новосибирской области

Posted 25 декабря, 02:19
Published 25 декабря, 02:19
Modified 25 декабря, 02:21
Updated 25 декабря, 02:21
В текущем году было несколько самых крупных выигрышей. В лидерах совсем недавний — в декабре мужчина выиграл 52 млн рублей. Причем данная победа для него не первая. Он выигрывал автомобиль и деньги. Миллионы сибиряк потратит на благотворительность и свои нужды.
Как рассказали Atas.info в «Столото», второй по размеру выигрыш составил 28 млн рублей. Его получила кладовщица, работающая на птицефабрике. На третьем месте счастливчик получил 24 млн рублей на четвертом — 22 млн, а на пятом — 5 млн рублей.
Ранее мы рассказывали, как работяга с завода получил 2 млн рублей. Он считает, что удачу ему принесла черепаха. Выигрыш он собирался потратить на ремонт и шубу для жены.