atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 24 декабря, 21:04

Published 24 декабря, 21:04

Modified 24 декабря, 21:04

Updated 24 декабря, 21:04

Не планируйте дальних поездок в этот день

Не планируйте поездки 25 декабря: народные приметы в Спиридонов день

24 декабря 2024, 21:04
Фото: 1MI. Не планируйте дальних поездок в этот день
25 декабря на Руси было особенным днем, связанным с традициями, обрядами и поверьями. Он отмечался как Спиридонов день или Спиридон Солнцеворот, когда, по народным представлениям, солнце начинало «поворот к лету», а день становился длиннее.

Суть Спиридонова дня 25 декабря

Православная церковь 25 декабря почитает память святого Спиридона Тримифунтского, епископа, жившего в III–IV веках. Святой был известен своей праведной жизнью, состраданием и чудесами, включая исцеление больных и помощь бедным. На Руси Спиридонов день связывался с солнцестоянием, символизируя победу света над тьмой.

В народной культуре Спиридонов день также считался временем борьбы добра со злом. Этот период был переходным, когда нечистая сила, по преданиям, становилась особенно активной. Поэтому люди уделяли большое внимание ритуалам защиты.

Святой Спиридон ТримифунтскийСвятой Спиридон Тримифунтский
Святой Спиридон Тримифунтский. Фото: Икона

Обряды и традиции

  1. Поклонение солнцу

    Считалось, что в день солнцеворота нужно почитать светило, чтобы оно быстрее «победило зиму». Люди встречали рассвет на возвышенностях, воспевая солнце.

    Женщины пекли круглый хлеб, символизирующий солнце, и делили его между членами семьи. Остатки отдавали птицам, чтобы не «выбрасывать» благополучие.

  2. Огонь как символ очищения

    Вечером разводили костры, символизирующие солнце. Через огонь прыгали, чтобы очиститься от болезней и невзгод. Старые вещи, считавшиеся носителями негативной энергии, сжигали, чтобы избавиться от бед.

  3. Обряд на счастье

    Для привлечения удачи хозяйки обходили дом с зажженной свечой, крестили углы и оставляли свечу догореть у порога. Огарок затем закапывали под молодым деревом.

  4. Прогноз на следующий год

    В этот день нарезали веточки вишни и ставили их в воду. Если они зацветали к Рождеству, год ожидался благополучным.

Огонь в этот день приносит удачуОгонь в этот день приносит удачу
Огонь в этот день приносит удачу. Фото: 1MI

Что нельзя делать 25 декабря

Оставлять дом в темноте

Согласно поверью, если в доме нет света, то в семью придут ссоры и разлад. Поэтому нужно было зажигать свечи или поддерживать огонь в печи.

Работать или заниматься домашними делами

Труд в этот день считался неблагоприятным. Запрещалось стирать, убирать, шить и вязать, чтобы не «вымыть» или «зашить» счастье.

Отправляться в дорогу

Считалось, что путешествия 25 декабря будут неудачными, так как дорога «под властью нечистой силы».

Носить старые вещи

По поверью, одежда накапливает негативную энергию, болезни и неудачи. Использовать чужие вещи также запрещалось.

25 декабря не стоит планировать поездки25 декабря не стоит планировать поездки
25 декабря не стоит планировать поездки. Фото: 1MI

Народные приметы о погоде 25 декабря

Народные приметы на 25 декабря помогали предсказывать погоду:

  • Солнечное утро — ранняя весна.
  • Ясный день — к морозам на Крещение.
  • Ветер с определенной стороны — он будет дуть до марта.
  • Птицы собирают пух — впереди суровые морозы.
  • Можжевельник сгибается — к вьюге.
Все о 13-й зарплате и можно ли ее получить перед Новым годом-2025
Узнать подробнее
Читайте также:
Россиянам ограничат выдачу больничных: как изменится процедура оформления в 2025 годуБольшой Рождественский пост начинается в России: даты и правила на 2024–2025 годыКак питаться в Рождественский пост 2024-2025
#Алина Гурицкая#Общество#Погода#Православие#Россия#Традиции#Приметы#Народные обряды
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика