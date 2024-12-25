Не планируйте поездки 25 декабря: народные приметы в Спиридонов день

Posted 24 декабря, 21:04
Published 24 декабря, 21:04
Modified 24 декабря, 21:04
Updated 24 декабря, 21:04
Православная церковь 25 декабря почитает память святого Спиридона Тримифунтского, епископа, жившего в III–IV веках. Святой был известен своей праведной жизнью, состраданием и чудесами, включая исцеление больных и помощь бедным. На Руси Спиридонов день связывался с солнцестоянием, символизируя победу света над тьмой.
В народной культуре Спиридонов день также считался временем борьбы добра со злом. Этот период был переходным, когда нечистая сила, по преданиям, становилась особенно активной. Поэтому люди уделяли большое внимание ритуалам защиты.
Поклонение солнцу
Считалось, что в день солнцеворота нужно почитать светило, чтобы оно быстрее «победило зиму». Люди встречали рассвет на возвышенностях, воспевая солнце.Женщины пекли круглый хлеб, символизирующий солнце, и делили его между членами семьи. Остатки отдавали птицам, чтобы не «выбрасывать» благополучие.
Огонь как символ очищения
Вечером разводили костры, символизирующие солнце. Через огонь прыгали, чтобы очиститься от болезней и невзгод. Старые вещи, считавшиеся носителями негативной энергии, сжигали, чтобы избавиться от бед.
Обряд на счастье
Для привлечения удачи хозяйки обходили дом с зажженной свечой, крестили углы и оставляли свечу догореть у порога. Огарок затем закапывали под молодым деревом.
Прогноз на следующий год
В этот день нарезали веточки вишни и ставили их в воду. Если они зацветали к Рождеству, год ожидался благополучным.
Оставлять дом в темноте
Согласно поверью, если в доме нет света, то в семью придут ссоры и разлад. Поэтому нужно было зажигать свечи или поддерживать огонь в печи.
Работать или заниматься домашними делами
Труд в этот день считался неблагоприятным. Запрещалось стирать, убирать, шить и вязать, чтобы не «вымыть» или «зашить» счастье.
Отправляться в дорогу
Считалось, что путешествия 25 декабря будут неудачными, так как дорога «под властью нечистой силы».
Носить старые вещи
По поверью, одежда накапливает негативную энергию, болезни и неудачи. Использовать чужие вещи также запрещалось.
Народные приметы на 25 декабря помогали предсказывать погоду: