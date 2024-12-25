Не планируйте поездки 25 декабря: народные приметы в Спиридонов день

Поклонение солнцу Считалось, что в день солнцеворота нужно почитать светило, чтобы оно быстрее «победило зиму». Люди встречали рассвет на возвышенностях, воспевая солнце. Женщины пекли круглый хлеб, символизирующий солнце, и делили его между членами семьи. Остатки отдавали птицам, чтобы не «выбрасывать» благополучие.

Огонь как символ очищения Вечером разводили костры, символизирующие солнце. Через огонь прыгали, чтобы очиститься от болезней и невзгод. Старые вещи, считавшиеся носителями негативной энергии, сжигали, чтобы избавиться от бед.

Обряд на счастье Для привлечения удачи хозяйки обходили дом с зажженной свечой, крестили углы и оставляли свечу догореть у порога. Огарок затем закапывали под молодым деревом.