Неизвестная сила повредила самолет из Новосибирска

Posted 25 декабря, 04:20
Published 25 декабря, 04:20
Modified 25 декабря, 04:22
Updated 25 декабря, 04:22
Все произошло 20 декабря. Самолет направлялся из Новосибирска до Оренбурга. Перевозила пассажиров компания S7.
Когда рейс был выполнен, специалисты осмотрели воздушный борт и увидели вмятину на фюзеляже (корпусе). Некоторые горожане шутят, что повреждение на лайнере оставила неизвестная сила.
Примечательно, но это не единственный подобный случай. Аналогичный инцидент произошел днем ранее. На самолете этой же компании нашли еще одну вмятину под входной дверью. Тогда судно отстранили от полетов. Сам борт следовал из Красноярска в Новосибирск. Прокуратуру заинтересовала экстренная посадка самолета в Новосибирске