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Posted 25 декабря, 04:20

Published 25 декабря, 04:20

Modified 25 декабря, 04:22

Updated 25 декабря, 04:22

Корпус был поврежден

Неизвестная сила повредила самолет из Новосибирска

25 декабря 2024, 04:20
Фото: atas.info. Корпус был поврежден
Новосибирский самолет получил повреждения, о чем передает ТГ-канал AVIAINCIDENT.

Все произошло 20 декабря. Самолет направлялся из Новосибирска до Оренбурга. Перевозила пассажиров компания S7.

Когда рейс был выполнен, специалисты осмотрели воздушный борт и увидели вмятину на фюзеляже (корпусе). Некоторые горожане шутят, что повреждение на лайнере оставила неизвестная сила.

Примечательно, но это не единственный подобный случай. Аналогичный инцидент произошел днем ранее. На самолете этой же компании нашли еще одну вмятину под входной дверью. Тогда судно отстранили от полетов. Сам борт следовал из Красноярска в Новосибирск. Прокуратуру заинтересовала экстренная посадка самолета в Новосибирске

Самолеты не могут вылететь из Новосибирска — что происходит
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Самолет
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