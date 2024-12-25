Неизвестная сила повредила самолет из Новосибирска

Примечательно, но это не единственный подобный случай. Аналогичный инцидент произошел днем ранее. На самолете этой же компании нашли еще одну вмятину под входной дверью. Тогда судно отстранили от полетов. Сам борт следовал из Красноярска в Новосибирск. Прокуратуру заинтересовала экстренная посадка самолета в Новосибирске



