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Posted 25 декабря, 03:04

Published 25 декабря, 03:04

Modified 25 декабря, 03:06

Updated 25 декабря, 03:06

Елки поставили в городе

Новогодние елки установили по всему Новосибирску — где полюбоваться красавицами

25 декабря 2024, 03:04
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Елки поставили в городе

Новогодние елки установили по всему Новосибирску

В Новосибирске установили елки в канун Нового года, о чем сообщает мэрия.

В областной столице закончили установку новогодних елок. Их установили в разных общественных пространствах, включая главные площади, парки и скверы. Горожане могут любоваться зелеными красавицами в любом уголке Новосибирска.

Фото: мэрия

Администрация потратила полмиллиона рублей на электроэнергию, которую затрачивают новогодние украшения. И это не финальная сумма. Итоги затрат можно подсчитать лишь в феврале.

Также мы показали самую новогоднюю улицу в Новосибирске. Благодаря разным украшениям, там царит сказочная атмосфера. Показали топ лучших фото. В Роспотребнадзоре назвали главные критерии выбора новогодней елки.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Праздник#Новый год#Елки
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