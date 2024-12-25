Новогодние елки установили по всему Новосибирску — где полюбоваться красавицами

Posted 25 декабря, 03:04
Published 25 декабря, 03:04
Modified 25 декабря, 03:06
Updated 25 декабря, 03:06
В областной столице закончили установку новогодних елок. Их установили в разных общественных пространствах, включая главные площади, парки и скверы. Горожане могут любоваться зелеными красавицами в любом уголке Новосибирска.
Администрация потратила полмиллиона рублей на электроэнергию, которую затрачивают новогодние украшения. И это не финальная сумма. Итоги затрат можно подсчитать лишь в феврале.
Также мы показали самую новогоднюю улицу в Новосибирске. Благодаря разным украшениям, там царит сказочная атмосфера. Показали топ лучших фото. В Роспотребнадзоре назвали главные критерии выбора новогодней елки.