Новосибирск вошел в топ-5 туристических городов в 2024 году

Posted 25 декабря, 13:04
Published 25 декабря, 13:04
Modified 25 декабря, 13:06
Updated 25 декабря, 13:06
Данные за 2024 год проанализировали аналитики в сервисе Otello. Город оказался на пятом месте, уступив Москве, Санкт-Петербургу, Казани и Владивостоку. Доля бронирований в Новосибирске составила 2% со средним чеком за ночь в 4 616 рублей. В Москве доля бронирований составляет 18% со средним чеком 5 548 рублей.
Таже Новосибирск представляется как город с самыми стабильными ценами. Если в других городах они менялись в зависимости от сезона, то в Новосибирске повышение было совсем незначительное летом.
Также жители Новосибирска отличились как самые большие путешественники. Сибиряки в рейтинге туристов занимают первое место. В пятерке также представлены Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург и Краснодар.