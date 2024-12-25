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Posted 25 декабря, 13:04

Published 25 декабря, 13:04

Modified 25 декабря, 13:06

Updated 25 декабря, 13:06

Аэропорт Толмачево

Новосибирск вошел в топ-5 туристических городов в 2024 году

25 декабря 2024, 13:04
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Аэропорт Толмачево
По данным аналитиков, Новосибирск оказался в пятерке регионов, где чаще всего бронируют жилье.

Данные за 2024 год проанализировали аналитики в сервисе Otello. Город оказался на пятом месте, уступив Москве, Санкт-Петербургу, Казани и Владивостоку. Доля бронирований в Новосибирске составила 2% со средним чеком за ночь в 4 616 рублей. В Москве доля бронирований составляет 18% со средним чеком 5 548 рублей.

Таже Новосибирск представляется как город с самыми стабильными ценами. Если в других городах они менялись в зависимости от сезона, то в Новосибирске повышение было совсем незначительное летом.

Также жители Новосибирска отличились как самые большие путешественники. Сибиряки в рейтинге туристов занимают первое место. В пятерке также представлены Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург и Краснодар.

В Новосибирской области выявлены два перспективных участка для развития туризма
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#Алина Гурицкая#Общество#Аналитика#Новосибирск#Россия#Отдых#Туризм#Путешествия#Отели
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