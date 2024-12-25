Новосибирская область снова попала в лидеры по числу долгостроев

Posted 25 декабря, 06:15
Published 25 декабря, 06:15
Modified 25 декабря, 06:17
Updated 25 декабря, 06:17
По данным телеграм-канала «РОП | Рейтинги. Оценки. Прогнозы», в 2024 году завершены несколько долгостроев, однако общая ситуация в регионе остается сложной. Строительство некоторых объектов затягивается на десятилетия. Например, дом на улице Ивлева, 160, был достроен спустя более 20 лет после начала работ. Сроки ввода дома на Красина, 56/1, перенесли на 15 лет, а объекта на Дуси Ковальчук, 242 — на 14 лет.
В микрорайоне Закаменский ситуация немного улучшилась: введены в эксплуатацию три долгожданных дома. Тем не менее проблема масштабна — с нарушением сроков построено 33 дома общей площадью 245 082 квадратных метра, что составляет 4 855 квартир.
Основными причинами затягивания строительства остаются:
Для решения проблемы региональные власти используют разные подходы:
В то время как некоторые проекты успешно завершены, другие продолжают находиться в подвешенном состоянии. Так, Верховный суд отказал в передаче кассационной жалобы застройщика недостроя на Урицкого, 19. Несмотря на многочисленные решения суда, застройщик и собственник земельного участка — мэрия Новосибирска — не торопятся исполнять свои обязательства.