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Posted 25 декабря, 06:15

Published 25 декабря, 06:15

Modified 25 декабря, 06:17

Updated 25 декабря, 06:17

Недостроенный дом

Новосибирская область снова попала в лидеры по числу долгостроев

25 декабря 2024, 06:15
Фото: 1MI. Недостроенный дом
Новосибирская область остается в числе регионов с наибольшим количеством долгостроев. Около 20% новостроек сдаются с нарушением сроков ввода в эксплуатацию.

По данным телеграм-канала «РОП | Рейтинги. Оценки. Прогнозы», в 2024 году завершены несколько долгостроев, однако общая ситуация в регионе остается сложной. Строительство некоторых объектов затягивается на десятилетия. Например, дом на улице Ивлева, 160, был достроен спустя более 20 лет после начала работ. Сроки ввода дома на Красина, 56/1, перенесли на 15 лет, а объекта на Дуси Ковальчук, 242 — на 14 лет.

В микрорайоне Закаменский ситуация немного улучшилась: введены в эксплуатацию три долгожданных дома. Тем не менее проблема масштабна — с нарушением сроков построено 33 дома общей площадью 245 082 квадратных метра, что составляет 4 855 квартир.

Основными причинами затягивания строительства остаются:

  • Финансовые трудности застройщиков. Компании часто сталкиваются с нехваткой средств на завершение проектов, что приводит к остановке работ.
  • Сложности с документацией. Изменения в проектной документации и затягивание согласований также способствуют задержкам.
  • Недостаточный контроль. Несмотря на пристальное внимание прокуратуры, не все застройщики придерживаются установленных сроков.

Для решения проблемы региональные власти используют разные подходы:

  • Создание ЖСК. Жилищно-строительные кооперативы помогают дольщикам самостоятельно завершить строительство.
  • Участие Фонда защиты прав дольщиков. Организация помогает завершить объекты, брошенные застройщиками.
  • Привлечение инвесторов. Например, компания «СибирьИнвест» взяла на себя завершение нескольких объектов.

В то время как некоторые проекты успешно завершены, другие продолжают находиться в подвешенном состоянии. Так, Верховный суд отказал в передаче кассационной жалобы застройщика недостроя на Урицкого, 19. Несмотря на многочисленные решения суда, застройщик и собственник земельного участка — мэрия Новосибирска — не торопятся исполнять свои обязательства.

Жители Новосибирска скупают недвижимость за границей
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Строительство#Недвижимость#Долгострой#Жилиые дома
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