Новосибирская область снова попала в лидеры по числу долгостроев

По данным телеграм-канала «РОП | Рейтинги. Оценки. Прогнозы», в 2024 году завершены несколько долгостроев, однако общая ситуация в регионе остается сложной. Строительство некоторых объектов затягивается на десятилетия. Например, дом на улице Ивлева, 160, был достроен спустя более 20 лет после начала работ. Сроки ввода дома на Красина, 56/1, перенесли на 15 лет, а объекта на Дуси Ковальчук, 242 — на 14 лет.