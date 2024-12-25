Новосибирский врач рассказала о погибших от алкоголя в Новый год

В этом году, по данным областного диспансера, в медицинские учреждения с диагнозом «алкогольное отравление» было госпитализировано 106 человек. К сожалению, 39 из них не выжили. Для сравнения, в 2023 году число погибших от алкогольных отравлений было на 20% выше. Несмотря на это, врач отмечает тенденцию к снижению числа таких трагедий в последние годы.