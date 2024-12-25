atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 25 декабря, 10:39

Published 25 декабря, 10:39

Modified 25 декабря, 11:01

Updated 25 декабря, 11:01

Бутылки спиртного и сока в снегу

Новосибирский врач рассказала о погибших от алкоголя в Новый год

25 декабря 2024, 10:39
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Бутылки спиртного и сока в снегу
Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
На Новый год-2024 от алкоголя погибло больше новосибирцев, сообщают врачи.

Новогодние праздники традиционно ассоциируются с весельем, праздничными угощениями и, конечно, с алкоголем. Однако, как показала статистика, употребление спиртных напитков в этот период может привести к трагическим последствиям. Ольга Кормилина, главный врач Новосибирского областного клинического наркологического диспансера, рассказала о росте числа алкогольных отравлений в новогодние дни и о том, что 30% из таких случаев заканчиваются летальным исходом.

В этом году, по данным областного диспансера, в медицинские учреждения с диагнозом «алкогольное отравление» было госпитализировано 106 человек. К сожалению, 39 из них не выжили. Для сравнения, в 2023 году число погибших от алкогольных отравлений было на 20% выше. Несмотря на это, врач отмечает тенденцию к снижению числа таких трагедий в последние годы.

Основные причины таких трагедий часто заключаются в бесконтрольном потреблении алкоголя, неправильном сочетании напитков и чрезмерной дозировке. Как утверждает главный врач, отказ от спиртного — это лучший способ избежать опасных ситуаций в этот праздничный период.

В Новосибирске запретили продавать алкоголь в жилых домах по ночам
Узнать подробнее
Читайте также:
Мэрию Новосибирска обвинили в продаже алкоголя у школ городаСотни тысяч нелегальных сигарет нашли в Новосибирске16 тонн нелегального пива нашли на новосибирском складе — как с ним поступили?
#Алина Гурицкая#Медицина#Новосибирск#Смерть#Здоровье#Врачи#Алкоголь#Новый год#Праздники#Новый год в Новосибирске 2025
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика