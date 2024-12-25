Новосибирский врач рассказала о погибших от алкоголя в Новый год

Posted 25 декабря, 10:39
Published 25 декабря, 10:39
Modified 25 декабря, 11:01
Updated 25 декабря, 11:01
Новогодние праздники традиционно ассоциируются с весельем, праздничными угощениями и, конечно, с алкоголем. Однако, как показала статистика, употребление спиртных напитков в этот период может привести к трагическим последствиям. Ольга Кормилина, главный врач Новосибирского областного клинического наркологического диспансера, рассказала о росте числа алкогольных отравлений в новогодние дни и о том, что 30% из таких случаев заканчиваются летальным исходом.
В этом году, по данным областного диспансера, в медицинские учреждения с диагнозом «алкогольное отравление» было госпитализировано 106 человек. К сожалению, 39 из них не выжили. Для сравнения, в 2023 году число погибших от алкогольных отравлений было на 20% выше. Несмотря на это, врач отмечает тенденцию к снижению числа таких трагедий в последние годы.
Основные причины таких трагедий часто заключаются в бесконтрольном потреблении алкоголя, неправильном сочетании напитков и чрезмерной дозировке. Как утверждает главный врач, отказ от спиртного — это лучший способ избежать опасных ситуаций в этот праздничный период.